Gli stivali da lavoro sono la tendenza dell’autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come indossarli per essere cool in ogni momento.

Stivali da lavoro: la tendenza dell’autunno 2024

Gli stivali da lavoro questo autunno 2024 non sono visti solamente come quella calzatura comoda e pratica perfetta per essere indossata tutto il giorno per andare a lavorare, ma sono un vero e proprio accessorio super cool e super glam, da indossare in tante occasioni diverse. I work boots sono infatti gli stivali urban della stagione, guai a non averne un paio nel proprio armadio e guai a non indossarlo! Perfino le celeb stanno puntando sugli stivali da lavoro nei propri look, prima fra tutti la cantante Rihanna che li ha indossati abbinati a un paio di jeans, a un top e a una pelliccia. Ma vediamo adesso insieme quali sono gli stivali da lavoro da comprare e come indossarli per essere super cool in ogni occasione!

Stivali da lavoro: quali comprare?

Come abbiamo appena visto, gli stivali da lavoro sono le scarpe must have dell’autunno 2024. Lo stivaletto stringato ha ufficialmente un fascino tutto nuovo, grazie anche alle celeb, come Rihanna, ma grazie anche alle Maison che le hanno portate sulle passerelle, come ha fatto per esempio Louis Vuitton con le Timberland uomo. Ma quindi, quali comprare per essere cool questo autunno 2024? Via libera agli stivaletti stringati classici, soprattutto quelli sulle sfumature del marrone che, si sa, è il colore dell’autunno. Anche il nero però è un colore super cool per i works boots, soprattutto perché permette di abbinarli praticamente con tutti gli altri colori. Per chi ama osare, scegliere magari delle stivali da lavoro sul marrone o sul nero con però le stringhe colorate, magari di un bel verde.

Stivali da lavoro: come indossarli per essere cool

E’ ora di vedere come indossare al meglio gli stivali da lavoro per essere super cool in ogni situazione. Comodità e praticità sono ciò che contraddistingue i works boots, ma essi possono diventare quel tocco in più per rendere il nostro look ancora più originale e glam. Vediamo adesso insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione: