Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 5 tagli di capelli che valorizzano il viso tondo.

Tagli di capelli per il viso tondo

Uno degli aspetti da tenere in considerazione quando si vuole fare un nuovo taglio di capelli è la forma del viso. Esistono infatti diverse forme, ovvero quadrata, ovale, a diamante, a triangolo, a cuore e tonda. Quando si ha il viso tondo bisogna fare attenzione che il taglio non vada ad accentuare le guance, rendendo il viso più paffuto. Esistono però diversi tagli di capelli che sono in grado di slanciare e snellire il viso tondo, o che riescano ad esaltarne tutte le caratteristiche. Il viso tondo è ritenuto quello perfetto, perché è simmetrico e armonico, anche se, molte donne non sono dello stesso parere e non amano particolarmente questa forma del viso ma, con il taglio giusto, è possibile valorizzarlo al massimo. Scalature, tagli leggeri e maxi ciuffi, sono diversi i tagli perfetti per i visi tondi, adattabili sia sui capelli lunghi, su quelli medi e su quelli corti. Vediamo adesso nel dettaglio quali sono i 5 tagli di capelli che valorizzano il viso tondo.

5 tagli di capelli che valorizzano il viso tondo

Vediamo adesso insieme 5 tagli di capelli che valorizzano il viso tondo:

Il long bob: il long bob è uno dei tagli preferiti da chi ha il viso tondo, molto versatile, infatti è diventato un taglio evergreen. Questo taglio si può portare sia liscio che mosso ma, per enfatizzare le guance, è necessaria una scalatura anteriore e magari anche un ciuffo laterale. Si tratta anche di un taglio di facile manutenzione. A portare questo taglio abbiamo visto più volte l’attrice Katie Holmes. Il pixie cut: altro tipo di taglio che valorizza i lineamenti dei visi tondi. Taglio facile da gestire adatto soprattutto per coloro che hanno i capelli lisci, ma va bene anche per chi ha i capelli mossi. Tra le celebrities troviamo ad esempio Jennifer Lawrence. Il bubble hair cut: taglio a tutto volume che prevede movimento dalle radici alle punte ed è in grado di regalare leggerezza al viso tondo rendendolo più verticale. Tra le celebrities troviamo Miranda Kerr. L’under cut: altro taglio che si sposa perfettamente con i visi tondi. Importante è sfilare di molto le lunghezze laterali ed evitare eccessive scalature che andrebbero a svuotare troppo la chioma. Sul davanti, inoltre, si possono lasciarle le ciocche più lunghe. Tra le celebrities troviamo ad esempio l’attrice Kaley Cuoco. Il carrè: il carré che lascia la parte posteriore più lunga e sfilata all’altezza dello zigomo è perfetto per valorizzare un viso tondo. L’importante è che il viso sia incorniciato per bene, al fine di non farlo sembrare più paffuto. Tra le star troviamo ad esempio Selena Gomez.

Questi quindi sono 5 tagli di capelli perfetti per valorizzare un viso tondo. Se si è amanti della frangia, che sarà tra le tendenze autunno inverno 2023 2024, meglio puntare su una frangia sfilata invece che su una dritta e geometrica. Perfetti anche i ciuffi morbidi laterali.