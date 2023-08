Come fare per riconoscere la forma del proprio viso? Scopriamolo insieme.

Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare per riconoscere la forma del proprio viso. È a diamante, ovale, quadrata, a triangolo o a cuore?

Come riconoscere la forma del viso

Riconoscere la forma del proprio viso non è semplicissimo, ma fondamentale per trovare il make up e il taglio di capelli giusto per armonizzarlo al meglio. La forma del viso è proprio il punto di partenza nella scelta del taglio di capelli, del trucco, degli occhiali da sole e accessori vari. Per questo è fondamentale avere ben chiaro quale sia la nostra forma del viso, per evitare di fare errori. Adesso vedremo insieme quali sono le forme del viso e come riconoscere quale è la nostra.

@beatricegherardini #UnlimitedHPInk e ri che tipologia di viso hai ? 🤔 #makeup #makeuptutorial #makeupartist #makeuptips #makeuphacks #beauty ♬ dance(256762) – TimTaj

A diamante, ovale, quadrata, a triangolo o a cuore? Consigli e trucchetti per riconoscere la forma del tuo viso

Come detto in precedenza riuscire a capire qual è la forma del nostro viso è fondamentale per scegliere il taglio di capelli perfetto e anche per il make up. Vediamo adesso insieme quali sono le varie forme del viso e come riconoscere la nostra: