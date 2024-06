Volete sapere dove vedere l’ultima stagione della serie tv “Suits“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Suits 9: quanti episodi, dove vederla in Italia

Per tutti i fan della serie tv “Suits” è in arrivo una bella notizia, dal 1 luglio sarà infatti disponibile la nona e ultima stagione della serie sulla piattaforma di streaming di Netflix. Gli ultimi episodi di questa serie erano disponibili solamente su Peacock. “Suits” è una delle serie più amate dal pubblico, la nona stagione risale al 2019 ed è composta da 10 episodi. Vi ricordo che per poterla vedere è necessario essere in possesso di un abbonamento a Netflix, se ancora non lo avete tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere il piano che preferite, da quello più economico a quello premium.

Suits 9: finale, cast e trama

Come abbiamo appena visto, dal prossimo 1 luglio la nona e ultima stagione della serie televisiva “Suits” sarà disponibile su Netflix. “Suits” è una serie tv statunitense, di genere legal drama ed è stata creata da Aaron Korsh. Il protagonista è uno degli avvocati più in gamba di New York, ovvero Harvey Specter, che è cinico e spietato nonché grande amante della vita mondana e degli abiti sartoriali. A lavorare con lui arriva in giovane associato, Mark Ross, dotato di una grande memoria eidetica. Il giovane però non si è mai laureato, ma Harvey, non sapendolo, finisce per assumerlo. Come detto le stagioni di questa serie televisiva sono in tutto 9. Nell’ultima stagione il protagonista si renderà conto che non vuole per niente al mondo perdere la persona per lui più importante, ovvero Donna. Sono tante le questioni che l’avvocato si troverà a dover affrontare in questa imperdibile nona e ultima stagione! Per quanto invece riguarda il cast, a vestire i panni del protagonista, l’avvocato Harvey Specter troviamo l’attore statunitense Gabriel Macht. Nel corso degli anni lo abbiamo visto recitare in diversi film e serie tv, quali per esempio “Semplicemente irresistibile”, “Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche”, “Perché te lo dice mamma”, “S. W. A. T. – Squadra speciale anticrimine 2”, “Sex and The City”, “Archangel” e Pearson”. Nei panni di Mark Ross troviamo invece l’attore canadese Patrick J. Adams, che abbiamo visto recitare in film e serie tv quali “Pretty Little Liars”, “Una donna alla Casa Bianca”, ” Avvocati a New York”, “Legends of Tomorrow” e “The Right Stuff”. A vestire i panni di Donna, troviamo l’attrice e doppiatrice statunitense Sarah Rafferty, che abbiamo visto ad esempio in “Grey’s Anatomy“. Nel cast della serie tv troviamo anche Katherine Heigl, Rick Hoffman, Gina Torres, Amanda Schull, Dulé Hill e Meghan Markle. Se ancora non siete riusciti a vedere la nona e ultima stagione della serie televisiva “Suits“, vi ricordo che dal 1 luglio sarà disponibile sulla piattaforma di streaming di Netflix.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Le 10 serie tv più belle da vedere in streaming

The Witcher 4: anticipazioni, quando esce e cast della serie tv Netflix