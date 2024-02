Gli stivali alti sopra il ginocchio sono ancora molto di moda: se anche voi li amate, e vorreste sapere come indossarli in modo moderno e non convenzionale, allora questo è l’articolo perfetto per conoscere le nuove tendenze e trarre ispirazione per essere sempre al top, indossando queste calzature.

6 Consigli su Come Indossare gli Stivali Sopra il Ginocchio e Idee per Look Ispirativi

Gli stivali sopra il ginocchio, noti anche come overknee, sono la tendenza calzaturiera più amata e seguita della stagione autunno-inverno. Il loro aspetto sexy e provocante attira l’attenzione di molte donne, che si chiedono se possono permetterseli e come indossarli al meglio.

Per aiutarvi, abbiamo pensato a 6 semplici suggerimenti per valorizzare gli stivali alti: se avete finalmente deciso di indossarli, vale la pena di sfoggiarli come si deve!

1. Da abbinare a gonne o abiti corti

Un consiglio ovvio è quello di indossare gli stivali sopra il ginocchio con gonne o abiti corti. Questo non solo mette in mostra gli stivali, ma aiuta anche ad allungare la figura. Optando per stivali neri o che si abbinano al vostro abbigliamento, allungherete la vostra silhouette senza sforzo. Se indossare una gonna o un abito corto in inverno è un problema, un’alternativa può essere la scelta di una gonna più lunga in un tessuto più pesante con uno spacco strategico o una gonna a portafoglio.

2. Abbinati a jeans skinny o leggings

Se non volete indossare una gonna e preferite il calore sicuro dei pantaloni, il modo migliore per abbinarli agli stivali sopra il ginocchio è sceglierli stretti. I pantaloni stretti, come i jeans skinny, ad esempio, aderiranno meglio alle gambe e potranno essere infilati negli stivali, per non perdere l’effetto lunghezza dato da queste scarpe. La combinazione di pantaloni stretti e stivali alti vi darà un immediato look sexy, allungando la vostra figura e facendovi sembrare una cavallerizza urbana. In alternativa, potete scegliere dei leggings, facendo attenzione a scegliere il materiale giusto, abbastanza spesso da tenervi al caldo ma non troppo da impedirvi di infilarli negli stivali.

3. Sperimentando con le diverse misure

Indossare stivali al ginocchio limita drasticamente le scelte di outfit abbinabili. Quindi, come si può variare un look che sembra quasi già deciso? Il segreto è giocare con le diverse lunghezze, ovvero saper bilanciare l’orlo alto degli stivali con l’orlo basso di una gonna, di un vestito o di un top. Con i pantaloni il gioco è più semplice, come avete letto sopra, ma se vi piace giocare con gli strati, potete divertirvi ad abbinare un maglione (dopotutto è ancora inverno) con una gonna corta, facendo in modo che entrambi gli orli siano visibili, creando un look a strati. Se preferite aggiungere qualcosa in più, optate per un maglione o un cardigan oversize che cada direttamente sopra gli stivali, o appena sopra…

4. Consigli per uno stile Bon Ton

Gli stivali sopra il ginocchio non sono solo sexy, ma anche versatili. Tutto dipende da come li abbinate, e anche gli stivali più provocanti possono funzionare in un look sofisticato. Se da un lato si consiglia di abbinarli a una gonna corta o a un pantalone infilato negli stivali, dall’altro si può giocare con abbinamenti eleganti e classici come una camicetta e un cardigan, o un maglione impreziosito da una spilla. Per quanto riguarda i capispalla, la tendenza più adatta per mantenere un look delicato è il cappotto rosa. La foto qui sotto è un esempio perfetto di ciò di cui stiamo parlando.

5. Indossateli per un look boho chic

Il look boho chic è uno dei più amati dalle donne. Che sia per la sua comodità pratica, per l’atmosfera nostalgica anni ’70 che può emanare, o per le frange e i tessuti vaporosi, una cosa è certa: si abbina perfettamente agli stivali alti al ginocchio. Se optate per uno dei tipici abiti lunghi e fluidi del guardaroba folk, potete infrangere la famosa regola delle gonne o dei vestiti corti. Lo stivale lungo, nel caso di un maxi abito, sarà visibile attraverso eventuali spacchi o strati leggeri che compongono la gonna. Naturalmente, se l’abito è pesante e di materiale spesso, è meglio avere degli spacchi. Per completare il look e rimanere fedeli allo stile boho, potete indossare un poncho o una mantella.

6. Come abbinare gli stivali sopra il ginocchio se avete una figura formosa

Naturalmente, anche le donne curvy possono indossare stivali al ginocchio, così come possono indossare tutto il resto. Vale sempre la regola di prendere alcune precauzioni. Gli stivali alti richiedono l’uso di gonne corte o pantaloni elasticizzati e, in questo caso, ciò che si indossa sopra è molto importante. I maglioni oversize sono perfetti per voi perché minimizzano i fianchi o la pancia, creando armonia con i volumi del tessuto. Una giacca di pelle che si adatti bene al corpo, si abbinerà agli stivali scelti e accentuerà le vostre curve senza esagerare.

E voi? quale outfit e abbinamento proverete per questo inverno?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Cardigan: come indossarlo in inverno

Moda neve: tendenze per look glam