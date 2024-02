Moda neve: tendenze per look glam

Con le piste innevate in varie regioni d’Italia, è tempo di pensare a un abbigliamento che sia indicato e adatto da indossare, non solo sulla neve, ma anche in altri contesti. Per essere al top ed elegante anche sulle piste, la moda neve è l’abbigliamento adatto con una serie di capi e di outfit immancabili per ogni occasione. Vediamo i modelli su cui puntare.

Moda neve

Con l’inverno giunto e la neve arrivata in alcune zone di montagna, sono diversi coloro che ne approfittano per dedicare un weekend sulle piste. Per essere al top anche ad alta quota, sono diversi i capi e gli outfit della moda neve da indossare per continuare ad apparire al meglio e impeccabili anche quando le condizioni meteo sono sfavorevoli.

Quando si pensa a un abbigliamento che sia adeguato per l’outdoor, quindi per la neve, in questo caso, si punta a qualche capo che sia in grado di mantenere la temperatura del corpo adeguata alle temperature rigide e al clima invernale e freddo tipico della zona montana. Ciò non toglie che un look del genere possa anche essere elegante e alla moda.

Per questa ragione, la moda neve non deve essere in grado di rispettare soltanto il comfort, la comodità, ma anche adeguarsi alle varie situazioni a cui a far fronte. Non riguarda soltanto l’abbigliamento, ma anche una serie di dettagli e di accessori che sicuramente possono fare la differenza dentro e fuori le piste.

Moda neve: idee

Per quanto riguarda la moda neve non si può fare a meno delle tute da sci che sono sicuramente un capo adatto per il periodo sulle piste innevate. Infatti, le tendenze propongono questi capi in colori molto accesi che fanno da contrasto al bianco della neve come il rosso fuoco e il giallo limone. Per le tute si trovano modelli in eco pelliccia per non passare inosservate.

Per coloro che non amano le tute da sci, è possibile anche optare per delle alternative come una giacca termica o dei pantaloni termici insieme a un maglione di lana. Un outfit del genere è in grado di essere pratico, comodo e al tempo stesso di dare calore e sostegno. Tra l’abbigliamento adeguato non bisogna poi dimenticare il momento per socializzare, magari prendendo una cioccolata allo chalet.

La moda neve si rivolge anche alle giornate lontano dalle piste con un look casual chic composto da maglione in cachemire, jeans aderenti, stivali da neve moon boots da abbinare a un cappotto teddy che sia caldo e confortevole. Sono capi comodi, ma anche eleganti. Infine, per completare il look non può mancare un berretto o una sciarpa.

Per chi ama fare trekking e le escursioni in montagna, non manca poi un abbigliamento e uno stile che sia funzionale a questa occasione. Un esempio è un giubbotto trapuntato con o senza cappuccio, in tessuto termico o tecnico con pantalone impermeabile e stivali adatti per il trekking da abbinare a dei guanti termici per tenere le mani calde.

Moda neve: offerte online

Sono diverse le offerte e promozioni su Amazon che permettono di trovare i capi maggiormente adatti. Cliccando sulla foto si visualizzano i diversi dettagli relativi. La classifica propone i tre migliori capi di moda neve da scegliere e indossare sulle piste e non solo con una descrizione di ognuno.

1)Tuta da neve da donna

Una tuta per lo sci e lo snowboard molto elegante in cotone e poliestere. Morbida e confortevole, in grado di tenere caldo in inverno. Il pezzo di sopra è con cerniera, mentre il collo in pelliccia. Dotata di cappuccio e cintura che la rende molto glam e alla moda. Disponibile in vari colori.

2)Libin pantaloni trekking donna invernali

Sono pantaloni in pile foderato che mantengono il calore e il caldo. Sono anche in tessuto traspirante e quindi adatti per un’attività all’aperto. Sono con tre tasche, di cui due esterne e una interna dove mettere all’interno qualsiasi cosa e oggetto in modo da non perderlo.

3)Moon Boot stivali da neve classic low 2

Un modello classico di stivale da neve con suola in gomma di colore nero. Realizzato in tessuti di ottima qualità. Una calzatura comoda e confortevole, oltre che calda. Un modello dal tacco piatto e la chiusura stringata.

