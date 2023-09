Spugne konjac: come usarle per il viso e il corpo

Quando si parla di cura della pelle del viso del corpo, è bene munirsi anche di strumenti che possono aiutare a idratare l’epidermide nel modo migliore. Tra questi non possono sicuramente mancare le spugne konjac, un vero e proprio di bellezza che aiuta ad avere un incarnato liscio, setoso e idratato.

Spugne konjac

Si tratta di uno dei tanti strumenti di bellezza da considerare un vero e proprio alleato per la skincare e la routine quotidiana appunto. Le spugne konjac sono un vero e proprio alleato per la pulizia profonda della pelle del viso e del corpo poiché sono in grado di detergere ed esfoliare.

Uno strumento beauty molto utile nella skincare coreana e quindi adatto per proteggere la pelle e pulirla in profondità. Un accessorio molto delicato e sostenibile che prende il nome dalla radice del konjac che ha origini antiche ed è molto usata nell’ambito della skincare dell’oriente.

La radice di questa pianta è Infatti un tubero che cresce nelle zone appunto dell’oriente ed è molto usato, non solo in cucina, come alimento per vari piatti, ma anche nel mondo della cosmesi dove è possibile trovarla in tantissime forme per prendersi cura della pelle del viso. Uno strumento beauty molto utile nella skincare coreana e quindi adatto per proteggere la pelle e a pulirla in profondità.

Un accessorio molto delicato e sostenibile che prende il nome dalla radice del konjac, punto, che ha origine antiche ed è molto usata nell’ambito della skincare dell’oriente.

Proprio perché risultano essere particolarmente delicate, le spugne konjac sono molto usate nella skincare di tutti i giorni anche perché, essendo sensibili, non causano irritazioni e rossori alla pelle.

Sono poi accessori di bellezza particolarmente indicati anche per le pelli sensibili o delicate aiutando a ottenere così un effetto liscio, setoso e naturale per la propria pelle.

Spugne konjac: proprietà

In commercio sono tantissime le spugne di konjac da usare per la detersione o esfoliazione della pelle del viso e del corpo. Infatti, è possibile trovarle anche di varie forme: allungata, ovale oppure rotonda e tutte quante hanno gli stessi identici benefici.

Inoltre, questo tipo di accessori tende a distinguersi anche per i vari colori che non sono altro che i componenti principali e attivi del prodotto. Il colore nero è ricco di un componente come il carbone attivo, quindi particolarmente indicato per purificare la pelle.

Nel colore rosa si trova invece l’argilla rossa che ha il compito di illuminare l’incarnato, mentre la spugna di colore verde contiene un elemento come il tè verde oppure l’argilla di questo stessa tonalità e ha il compito di detergere la pelle andando e penetrando in profondità. Un accessorio come le spugne konjac è possibile usarlo due volte al giorno: sia la mattina per pulire la pelle ma anche la sera per struccarsi.

Si usano poi in modo molto semplice dal momento che basta semplicemente passarla sul viso il corpo dopo averli umidificati massaggiando con movimenti circolari. Una spugna di questo tipo si presenta molto ruvida, e proprio per questo è bene, poco prima dell’utilizzo, immergere per alcuni minuti in acqua in modo che sia maggiormente liscia e morbida per poi applicarla sulla pelle.

Spugne konjac Amazon

Un accessorio di bellezza disponibile in tante forme e colori con promozioni da non perdere. Bisogna soltanto cliccare la foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto le tre migliori spugne konjac con le caratteristiche di ognuna.

1)My HomeBody spugne naturali konjac per il viso

Sono spugne che hanno come componenti il carbone attivo che purifica la pelle e l’aloe vera, quindi di colore verde, che ha il compito di lenire e calmare l’epidermide in caso di rossore e irritazioni. Si trovano anche a base di lavanda e curcuma. Sono indicate per ogni tipo di pelle e sono biodegradabili.

2)Navaris set 8x spugne konjac

Sono un set di 8 spugne di colori diversi: verde, nero, bianca tutte con proprietà esfolianti idratanti per la pelle del viso e del corpo. Non hanno parabeni o solfati. Non solo esfoliano la pelle del viso, ma eliminano anche le impurità e i residui di trucco.

3)Vove spugna konjac premium biologica

Una confezione da 3 di spugne biodegradabili, naturali che migliorano l’idratazione della pelle anche grazie a componenti come il carbone attivo e l’argilla francese. Donano una pelle luminosa e setosa, eliminando i pori. Un prodotto naturale in grado anche di rispettare l’ambiente.

Oltre alle spugne konjac, anche i migliori prodotti per la skincoreare che è benefica.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.