I nuovi titoli in uscita a maggio 2022 su Prime Video

Amazon Prime come tutte le piattaforme streaming rinnova il proprio catalogo per maggio 2022. Come sempre c’è una grande scelta tra film, serie televisive e documentari. Cosa aspetti? Ecco tutti i titoli Prime Video in uscita a maggio 2022.

Amazon Prime Video maggio 2022

Anche Amazon Prime, come Netflix, rinnova e aggiorna il proprio catalogo con numerose novità tra sequel e nuove uscite per il mese di maggio 2022. Se sei già iscritto su Prime Video o sei in procinto di farlo e ti stai chiedendo quali sono le novità di questo mese, questo articolo fa proprio al caso tuo. Come sempre c’è una grande varietà e una grande scelta a vostra disposizione. Scopriamo tutte le novità.

Serie Tv

Arriva sulla piattaforma la seconda stagione di The Wilds, il sequel della serie statunitense che ha riscosso un’incredibile successo. La serie segue le vicende di un gruppo di ragazze, che dopo un’incidente aereo, si ritrovano a dover sopravvivere su un’isola sconosciuta, senza sapere che in realtà sono le protagoniste di un difficile esperimento sociale. Lo stesso giorno uscirà The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith, una docu-serie che tratta un terribile caso di cronaca nera che ha visto coinvolta una giovane 22enne, uccisa nella sua cucina.

Dopo che il caso venne archiviato nel 2007, i risultati di un test del poligrafo hanno nuovamente portato l’attenzione sul primo sospettato Alan Smith. Il 6 maggio esce lo spin-off sequel Bosch: Legacy. Il 13 maggio arriva The Kids in the Hall, una commedia divertente ed esilarante. Lo stesso giorno esce Lizzo: Attenti alle Big Grrrls, una serie in cui l’icona musicale Lizzo è alla ricerca delle prossime ballerine BIG GRRRL per il suo tour 2022. Il 20 maggio debutta sul piccolo schermo la prima stagione di Night Sky, una serie di fantascienza, in cui una coppia sposata, Franklin e Irene, scoprono nel loro cortile un portale che conduce a un pianeta deserto. Esce anche la prima stagione di Totems, una serie francese ambientata durante la guerra fredda. Infine, il 27 maggio esce la 14esima stagione di Bleach, la serie televisiva anime.

Film

Amazon Prime Video ha da poco annunciato i nuovi titoli di film che saranno disponibili il mese prossimo nel catalogo. L’1 maggio esce Cloud Atlas, un film di fantascienza che intreccia sei storie ambientate in luoghi e tempi diversi. Il 5 maggio esce Archive, anche questo un film di fantascienza ambientato nel 2038. Il 9 maggio esce Mollo tutto e apro un chiringuito, un film italiano del 2021 che narra la storia di un dirigente milanese che dopo aver dedicato la sua vita al sul lavoro un giorno fallisce e dopo un periodo di depressione decide di comprare un chiringuito in Sardegna e cambiare vita. Il 13 maggio esce No time ti die, è il venticinquesimo capitolo della serie di film legata alle avventure dell’agente James Bond. Esce anche Il primo Natale, film diretto e interpretato da Ficarra e Picone . Il 16 maggio, è il turno di Involontaria-L’esame, il film parla di Greta, una ragazza appassionata di musica in una fase un po’ confusa della sua vita. Verso fine mese è il turno di Emergency, E noi come stronzi rimanemmo a guardare, film italiano diretto da Pif; Il film horror Resident Evil: Welcome to Racoon City e Respect, che narra le vicende della cantautrice Aretha Franklin.