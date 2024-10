Il mondo di John Wick si arricchisce di una nuova dimensione con Ballerina, il primo spin off al femminile della celebre saga d’azione. Protagonista di questa avventura è Ana de Armas, che interpreterà una giovane ballerina trasformata in una spietata assassina. Scopriamo insieme tutti i dettagli: trama, cast e data d’uscita.

Ballerina, la trama dell’atteso spin off

Ballerina segna una nuova era nel panorama cinematografico degli action movie, portando sul grande schermo una protagonista femminile forte e determinata. La storia segue le vicende di una giovane ballerina, la cui vita viene stravolta dalla tragica morta della sua famiglia. In preda a un desiderio irrefrenabile di vendetta, si trasforma in una killer letale, pronta a tutto pur di ottenere giustizia. Mentre si addentra in un mondo oscuro e violento, la danza diventa la sua arma e una potente metafora della lotta per la sopravvivenza e il potere. Diretto da Len Wiseman, Ballerina si colloca cronologicamente tra John Wick 3: Parabellum e John Wick 4, ampliando ulteriormente l’universo narrativo di una delle saghe action più acclamate degli ultimi anni. Inizialmente concepito come un progetto autonomo dallo sceneggiatore Shay Hatten, il film ha trovato spazio all’interno della saga grazie all’intuizione degli executive di Lionsgate, che hanno deciso di integrare il personaggio nel terzo capitolo della serie.

Ballerina, tutti i dettagli: cast e data d’uscita

Nel ruolo principale troviamo la talentuosa Ana de Armas, già nota per le sue interpretazioni in film d’azione come No Time to Die e Ghosted. La sua presenza sullo schermo è accompagnata da un cast straordinario: Anjelica Huston, che interpreterà The Director, e Norman Reedus, famoso per il suo ruolo in The Walking Dead. Completano il cast Gabriel Byrne e Catalina Sandino Moreno. Gli amanti della saga potranno rivedere Keanu Reeves nei panni di John Wick, insieme a Ian McShane, che riprenderà il suo ruolo di Winston Scott, e Lance Reddick, che tornerà come Caronte, il portiere dell’iconico hotel. Con un mix di azione, dramma e vendetta, Ballerina promette di essere un’aggiunta imperdibile all’universo di John Wick e di portare una ventata di freschezza al genere action. Attualmente, non è stata ancora comunicata una data d’uscita ufficiale per l’Italia, ma è certo che il film arriverà nel 2025. Non ci resta quindi che attendere e scoprire cosa ci riserverà l’attesissimo spin off. Preparatevi a colpi di scena e grandi sorprese!