John Wick 4: uscita, trama, cast e curiosità

John Wick 4 uscirà nei cinema italiani il prossimo anno. Un nuovo capitolo del fortunato film d’azione con protagonista Keanu Reeves. Un sequel particolarmente atteso dal pubblico.

John Wick 4: uscita, trama e cast del film con Keanu Reeves

John Wick è pronto a tornare sui grandi schermi italiani con il suo quarto capitolo, con 01 Distribution.

Il debutto è previsto per il 23 marzo 2023 e il protagonista sarà Keanu Reeves. Il film è un sequel diretto di John Wick 3 – Parabellum, del 2019, ed è diretto da Chad Stahelski, con una sceneggiatura scritta da Shay Hatten e Michael Finch, basato sui personaggi creati da Derek Kolstad. La trama parla di John Wick, interpretato da Keanu Reeves, che troverà una via per sconfiggere la Grand Tavola. Prima di guadagnare la libertà, però, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Il cast del quarto capitolo di John Wick include anche Lawrence Fishburne, Ian McShane, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Scott Adkins, Lance Reddick, Rina Sawayama, Marko Zaror, Natalia Tena e Clancy Brown.

John Wick 4: curiosità sul film

Inizialmente il film doveva essere rilasciato lo stesso giorno di Matrix Resurrections, altro film interpretato da Keanu Reeves, ma l’uscita è slittata insieme alle riprese, per via della pandemia di Covid.

La produzione è iniziata il 28 giugno 2021 a Berlino e Parigi, durante la pandemia, con altre riprese a New York e in Giappone. Le riprese si sono concluse ad ottobre 2021. La serie era stata concepita come una trilogia, ma visto il suo incredibile successo, i realizzatori hanno voluto continuare ad espandere l’universo in cui si svolgono i film. Keanu Reeves e Hiroyuki Sanada hanno recitato insieme anche nel 2013, in 47 Ronin, mentre Donnie Yen e Scott Adkins hanno lavorato insieme nel 2019, in Ip Man 4. Jason Mantzoukas, che ha interpretato il Tick Tock Man in John Wick 3, ha annunciato in modo scherzoso che il quarto film sarebbe stato “John Wick Chapter 4: Wick and the Tick”, dichiarando che la trama avrebbe ruotato intorno a John Wick e il Tick Tock Man che avrebbero dato il via ad una baldoria e che alla fine del film avrebbe ucciso John Wick, in modo che il quinto capitolo sarebbe stato sul suo personaggio. Uno degli stunt-man, Tsvetolyub Iliev, ha pubblicato diverse foto su Instagram in cui potrebbe essere stato svelato il potenziale titolo ufficiale. Appariva una borsa con scritto “John Wick 4: Hagakure”. Questo termine deriva da un antico testo giapponese omonimo dell’antico guerriero samurai, Yamamoto Tsunetomo, che conteneva una raccolta di insegnamenti del guerriero. Un termine che può essere tradotto in “All’ombra delle foglie” o “Foglie nascoste”. Dopo la morte di Tsunetomo, nel 1719, l’Hagakure non era molto conosciuto, fino agli anni ’30 quando il suo libro è diventato il rappresentante più famoso del Bushido insegnato in Giappone, codice morale che riguarda atteggiamenti, comportamenti e stili di vita dei samurai.