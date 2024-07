Manca poco all’uscita del quarto capitolo del franchise di “Cattivissimo Me”. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita e chi sono i doppiatori italiani.

Cattivissimo Me 4: data di uscita, durata, doppiatori italiani

Dopo il secondo capitolo di “Inside Out”, ecco che al cinema sta per arrivare il quarto capitolo di un altro film di animazione amatissimo da grandi e piccini, ovvero “Cattivissimo Me 4”. La data di uscita in Italia del quarto capitolo della saga cinematografica è il prossimo 21 di agosto. Il film è diretto da Chris Renaud e avrà una durata di 1 ora e 34 minuti. E, chi saranno i doppiatori italiani? Max Giusti sarà la voce di Gru, Carolina Benvenga sarà quella di Lucy e Miranda Cosgrove di Margo. Il personaggio di Maxime Le Mal sarà doppiato dall’attore Stefano Accorsi.

Cattivissimo Me 4: la trama

Come abbiamo appena visto, il prossimo 21 di agosto uscirà in tutte le sale italiane il quarto capitolo della saga cinematografica di “Cattivissimo Me”, che vedrà tra i doppiatori italiani Max Giusti e Stefano Accorsi. Ma, cosa accadrà ai tanto amati Minions in questo quarto capitolo? Gru da super cattivo è diventato un agente della Lega Anti-Cattivo e ha sposato Lucy che aveva già tre figlie, ovvero Margo, Edith e Agnes. Gru è pronto ad avere un figlio suo ed ecco che in questo quarto capitolo della saga nascerà il figlio di Gru, che si chiamerà Gru Junior, pronto a far disperare il padre. Il piccolo infatti sembra nutrire una fortissima rabbia verso il genitore. Ma non è finita qui, oltre ai problemi con il figlio, Gru si troverà di fronte a una nuova minaccia, anzi due: si tratta di Maxime La Mal e della sua fidanzata Valentina. Entrambi sembrano avere a che fare con il passato di Gru. Maxime Le Mal e Valentina arriveranno a minacciare di fare del male a Lucy e ai quattro figli, oltre che allo stesso Gru. La moglie dell’ex Cattivissimo e i figli dovranno quindi trasferirsi in una nuova casa, al fine di stare al sicuro. Al fianco di Gru, per combattere contro Maxime La Mal e la fidanzata Valentina non potranno ovviamente mancare gli inseparabili Minionis, che sono parte integrante della famiglia di Gru. Nei primi film i Minions facevano i lavori sporchi per Gru, quando era il super cattivo, ma da quando è diventato buono, anche gli stessi omini gialli sono diventati buoni. Nel corso degli anni sono stati fatti anche degli spin-off, dei film dedicati esclusivamente ai Minions, personaggi amatissimi dai bambini di tutto il mondo. Insomma, ancora poco più di un mese per poter andare al cinema a vedere cosa combineranno i piccoli omini gialli, Gru e la sua famiglia, in un quarto capitolo che si appresta ad avere lo stesso grande successo dei tre film precedenti.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Inside Out 2: dove vederlo, personaggi, nuove emozioni, durata

La teoria del tutto: trama, cast, storia vera