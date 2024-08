Simone Biles è una leggenda della ginnastica, è infatti la più titolata della storia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Simone Biles, chi è: età, biografia

Simone Biles è una ginnasta statunitense con cittadinanza beliziana. E’ nata a Columbus, in Ohio, il 14 marzo del 1997, ha quindi 27 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. La madre naturale non poteva però prendersi cura di lei e degli altri tre figli, così tutti e quattro sono entrati e usciti dall’affido. Il nonno materno di Biles decise poi di prendersi cura di loro e, nel 2003, lui e la moglie hanno adottato ufficialmente Simone e la sorella Adria. Gli altri due fratelli furono adottati dalla zia della madre naturale. Se volete saperne di più su di lei, la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha ben 9,4 milioni di follower.

Simone Biles, chi è: storia di una leggenda, gli ori

Simone Biles è la ginnasta più titolata della storia ed è da tutti considerata come la più grande ginnasta della storia. Insomma è già una vera e propria leggenda, nonostante sia ancora in piena attività agonistica. La Biles ha iniziato a competere a livello agonistico nel 2011 e, nel 2013, vinse il suo primo campionato statunitense all-around. Nel 2014 ha vinto ben 4 medaglie d’oro ai campionati mondiali. Nel 2019 era già la ginnasta più decorata della storia con ben 25 medaglie ai campionati mondiali. Era il 2016 quando ha partecipato alle sue prime Olimpiadi, vincendo 3 ori (volteggio, esercizio a corpo libero e all-around) e guidando all’oro anche la squadra statunitense. Con lo scoppio della pandemia e il successivo stop alle Olimpiadi del 2020 portarono Simone Biles ha soffrire di problemi di salute mentale. Durante le Olimpiadi, fatte nel 2021, la Biles si ritirò dalla competizione a squadre perché oltre ad attacchi di ansia e panico, soffriva anche di “twisties”, ovvero un blocco mentale che impedisce a un ginnasta di controllare il proprio corpo. Con l’aiuto di specialisti alla fine è riuscita è ritrovare un equilibrio fisico e psicofisico. Adesso Simone Biles è impegnata con le Olimpiadi di Parigi, e ha già trascinato la squadra USA all’oro. Vedremo se riuscirà a ottenere l’oro anche nelle altre gare in programma in questi giorni.

Simone Biles, chi è: l’amore

Simone Biles è la ginnasta più titolata della storia, una vera e propria leggenda. E, la sua vita privata? Simone è sposata dal 2023 con il giocatore di football Jonathan Owens, che attualmente gioca nei Chicago Bears. Jonathan ha due anni in più di Biles, è nato infatti nel 1995 nel Missouri. La loro storia è iniziata nel 2020, poco prima dell’inizio del lockdown. Simone e Jonathan si sono conosciuti grazie a un app di dating online, è stata lei a scrivere al giocatore e poi hanno iniziato a frequentarsi. Nel 2022 è arrivata la proposta di matrimonio da parte di Jonathan e l’anno dopo, come detto, sono convolati a nozze a Houston, in Texas e poi in Messico.