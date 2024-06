Quanto costano gli shorts modellanti di Zara perfetti per questa estate 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Shorts modellanti Zara: quanto costano?

L’estate è ormai arrivata, c’è voglia di indossare vestiti e gonne e, seguendo le tendenze di questo 2024, più trasparenti sono meglio è. Ecco quindi che da Zara è arrivato il capo underwear da non lasciarsi assolutamente scappare, proprio perché perfetto da indossare in questa stagione. Di cosa si tratta? Si tratta degli shorts modellanti di Zara. Il brand spagnolo ha una vasta sezione di intimo modellante, che va dagli slip ai body, passando per le sottovesti. Ecco però che gli shorts modellanti possono davvero rivelarsi il capo perfetto da indossare ad esempio sotto abiti trasparenti, come i vestiti, proprio perché nascondono le trasparenze. Inoltre, questi pantaloncini contenitivi possono essere molto utili per prevenire ad esempio le irritazioni dovute allo sfregamento delle cosce. Questi shorts modellanti sono realizzati in poliammide e hanno una vita alta effetto snellente e sono ottimi per uniformare la silhouette e valorizzare le forme. Ma, quanto costano questi pantaloncini contenitivi? Il prezzo è di 29,95 euro. Lì’ potete trovare sia sul sito del brand spagnolo oppure nei vari punti vendita. Sono disponibili in tre colori diversi, ovvero beige dorato, marrone scuro e nero, così da accontentare tutte. Al momento questi shorts modellanti stanno davvero andando a ruba, se ne volete acquistare un paio è bene che lo facciate il prima possibile!

Shorts modellanti Zara: perché acquistarli

Come abbiamo appena visto, da Zara si possono acquistare gli shorts modellanti, ovvero dei pantaloncini contenitivi perfetti da indossare in particolare durante la stagione estiva. Oltre a uniformare la silhouette e valorizzare le forme, sono perfetti da mettere se si decide di indossare ad esempio un vestito trasparente o una gonna, poiché nascondono le trasparenza, oltre al fatto che aiutano a prevenire le irritazioni dovute ad esempio allo sfregamento delle cosce. Insomma, questi pantaloncini contenitivi si apprestano a essere davvero il capo underwear dell’estate 2024, da non lasciarsi quindi assolutamente scappare! Ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio le caratteristiche di questi shorts modellanti. Innanzitutto sono disponibili in tre colori diversi, ovvero beige dorato, che è quello che va per la maggiore, sul sito del brand infatti è esaurito in quasi tutte le taglie al momento, nero e marrone scuro. Gli shorts modellanti di Zara sono degli shorts a vita alta realizzati in misto poliammide, dall’effetto snellente che mette in risalto la silhouette. La vita interna inoltre è termosigillata, al fine di ottenere un maggiore effetto piatto. Insomma, questi shorts modellanti sono il capo must have per l’estate 2024, un capo da avere assolutamente nel proprio armadio! E voi, li avete già acquistati? Altrimenti, che cosa state aspettando a comprarne un paio?

