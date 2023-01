Shahmaran è il titolo di una nuova serie di Netflix, di genere fantasy, che sta affascinando per il suo legame con un’antica leggenda. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questo titolo così particolare.

Shahmaran, la nuova serie Netflix ispirata ad una leggenda

Shahmaran è una nuova serie tv turca disponibile su Netflix dal 20 gennaio 2023. Racconta la storia di una giovane donna che ha il desiderio di affrontare il nonno, che aveva abbandonato la madre anni prima portando grande sofferenza nella sua famiglia. Durante il suo viaggio incontra la comunità di Mar, che crede in un’antica profezia e discende da Shahmaran, una figura mitologica metà donna e metà serpente. Da quel momento la giovane va incontro a tanti presagi che la portano a pensare che queste voci sul fatto che la profezia si stia avverando con il suo arrivo siano vere.

Si tratta di una serie di genere fantasy, ispirata ad una leggenda realmente tramandata di generazione in generazione, che vuole anche affrontare il significato del bene e del male. Il titolo si riferisce proprio a questa strana figura mitologica, che ha una storia molto particolare, che è stata raccontata nel corso del tempo.

Shahmaran: il significato del titolo

Il titolo Shahmaran si riferisce alla figura mitologica metà umana e metà serpente.

Etimologicamente, è una combinazione di Shah e Maran, che significano rispettivamente Re e Serpenti, in persiano. Maran e altri basilischi sono i seguaci di Shahmaran, che ha vissuto con l’amore umano Camsap negli inferi, prima che lui decidesse di andarsene e tornare sulla terra, promettendo al suo amore di non rivelare mai dove fosse nascosta. Quando il sovrano di Tarso si è ammalato, Camsap ha scoperto grazie al visir che l’unica cura era proprio nel corpo di Shahmaran. Con l’inganno è stato seguito in bagno e il visir ha visto che sul suo corpo erano presenti dei segni tipici di chi aveva avuto a che fare con un basilisco. Per questo ha capito che lui sapeva perfettamente dove trovare Shahmaran e lo ha costretto a rivelargli la sua posizione. Quando viene catturata, Shahmaran chiede di poter vedere il suo amore per l’ultima volta, prima di morire. “Sbollentami in un piatto di terra, dai il mio estratto al visir e dai da mangiare la mia carne al sultano” ha detto a Camsap. La creatura è stata portata in un bagno chiamato Shahmaran Hamam ed è stata uccisa. Il re ha mangiato la sua carne ed è guarito dalla sua malattia, mentre il visir ha bevuto l’estratto ed è morto. Camsap ha bevuto l’acqua ed è diventato medico, acquisendo tutta la saggezza della creatura. A causa della sua antichità, esistono molte versioni di questa storia. La leggenda ha ispirato questa nuova serie turca di Netflix, che parla proprio di una comunità che discende dalla creatura mitologica e che è al corrente di un’antica profezia che sembrerebbe realizzarsi proprio con l’arrivo della giovane protagonista della storia, in viaggio per affrontare i problemi legati alla sua famiglia e realizzare il suo sogno di fare l’insegnante.