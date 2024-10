Come ci truccheremo nei prossimo mesi? La riposta ci arriva direttamente dalle ultime sfilate! Scopriamo insieme i trend make up più hot da replicare e sfoggiare subito.

I nuovi trend make up delle sfilate

Non solo moda. Le sfilate delle prestigiose maison non si limitano a presentare esclusivi capi d’abbigliamento, ma hanno il potere di influenzare profondamente anche il mondo del make up! Come ogni stagione, i brand si sfidano a colpi di beauty look straordinari, presentando creazioni originali e innovative. Le ultime Fashion Week hanno svelate tendenze che promettono di portare un tocco di vivacità e freschezza alla nuova stagione. Dalle labbra rosse fiammanti ai blush satinati, il make up per l’Autunno-Inverno 2024/2025 è un mix di eleganza e audacia, pronto a conquistare il cuore di tutti gli appassionati di bellezza.

Make up, tutti i trend delle sfilate da non perdere

Sulle passerelle di Michael Kors e Dolce&Gabbana, il rossetto rosso torna a essere il grande protagonista, presentandosi in una gamma di sfumature che vanno da quelle più vibranti e audaci a quelle più scure e intense. Un classico intramontabile che si adatta perfettamente a ogni occasione: non c’è niente di più chic e sofisticato di un sorriso incorniciato da labbra rosse! Le sfilate di Rojas e Sergio Hudson hanno puntato l’attenzione sul blush, applicato in modo delicato e strategico per scolpire il viso. I toni rosati e i finish satinati risaltano i lineamenti, donando un aspetto fresco e naturale. Per chi ama osare, gli ombretti pop sono tornati in voga grazie a Connor Ives e Carolina Herrera. Colori brillanti come il blu elettrico e verde smeraldo sono ideali per esprimere la propria personalità e aggiungere un tocco di allegria al make up invernale. Inoltre, mixare più tonalità di ombretto permette di creare look unici e originali, giocando con texture e colori per effetti sorprendenti. Altro protagonista indiscusso è l’eyeliner, come dimostrano le creazioni di Versace e Antonio Marras. Che tu scelga uno stile grafico o uno più creativo, l’eyeliner può trasformare un look semplice in qualcosa di straordinario. Ma non è finita qua: secondo Ermano Scervino e Chloé, la pelle dovrà brillare con un glow naturale. Questo trend vuole un trucco naturale e ultra luminoso, caratterizzato da una pelle glossata e radiosa. Utilizza illuminanti delicati e prodotti idratanti per ottenere quel finish scintillante. Dunque, cosa aspetti? Inizia subito a ricreare questi trend make up nel tuo look quotidiano!