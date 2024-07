Gli ombretti monocromatici sono il trend indiscusso del 2024. Scopri come applicarli e quale tonalità scegliere per un beauty look di tendenza.

Ombretti monocromatici: tutti i dettagli sul trend 2024

Quest’anno segna un cambiamento nel mondo del make up: i mix complessi di colori vengono messi da parte per fare spazio agli ombretti monocromatici, protagonisti delle tendenze 2024. Questo trend punta tutto sull’applicazione di una sola tonalità degli occhi, il che non solo semplifica notevolmente la routine di trucco, ma regala anche un tocco di eleganza al look finale. La scelta di un colore unico consente di enfatizzare la bellezza naturale dello sguardo, rendendolo unico e distintivo. Grazie alla loro semplicità e versatilità, gli ombretti monocromatici si adattano perfettamente a qualsiasi occasione, da quelle casual a quelle più formali.

Ombretti monocromatici: quale colore scegliere

La scelta della tonalità giusta è cruciale per ottenere un look impeccabile. Le tonalità calde, come il bronzo, il rame e il pesca, sono particolarmente indicate per chi ha gli occhi chiari. Le tonalità fredde invece, come il blu notte o il verde smeraldo, sono ideali per chi ha gli occhi scuri. E’ importante scegliere una tonalità che non solo valorizzi il colore naturale degli occhi, ma che si adatti anche con la propria carnagione e al proprio sottotono di pelle, per un risultato finale armonioso e sofisticato.

Ombretti monocromatici: come applicarli

L’applicazione degli ombretti monocromatici è semplice e versatile. Per un’applicazione uniforme, si possono utilizzare sia gli applicatori in spugna che le dita. Per intensificare lo sguardo, si può applicare l’ombretto anche lungo la rima delle ciglia inferiori. Per chi ama sperimentare, l’ombretto monocromatico può essere applicato anche sulle sopracciglia, per un look audace e originale. Con gli ombretti monocromatici, è possibile creare look totalmente coordinati abbinando blush e rossetto della stessa tonalità, ottenendo un effetto sofisticato. In alternativa, si può giocare con i contrasti, scegliendo sfumature diverse ma complementari. Alcune tonalità, come quelle perlate, possono essere utilizzate come illuminanti per il viso, aggiungendo punti di luce strategici che illuminano l’incarnato. Infine, un tocco di mascara nero allungante e volumizzante completerà il look, donando definizione e profondità allo sguardo. Dunque, cosa aspetti? Scopri l’eleganza senza tempo degli ombretti monocromatici e rivoluziona il tuo look. Una volta provati, siamo sicuri che non potrai più farne a meno!