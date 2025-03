Il fascino dell’icy make-up

Negli ultimi anni, il mondo della bellezza ha visto un’evoluzione continua, con tendenze che si susseguono a ritmo serrato. Tra le novità più affascinanti del 2023, l’icy make-up si è imposto come una delle scelte preferite da celebrità e appassionate di trucco. Questa tendenza si caratterizza per l’uso di tonalità fredde, come il blu ghiaccio e il bianco perlato, che donano un aspetto fresco e luminoso al viso. Non è solo una questione di colori, ma anche di texture: i prodotti metallizzati e scintillanti sono diventati un must-have per chi desidera un look che catturi l’attenzione.

L’estetica Y2K e il suo ritorno

Il richiamo agli anni Duemila è evidente in molte delle scelte di trucco attuali. L’estetica Y2K, con i suoi elementi audaci e giocosi, sta tornando prepotentemente in voga. Le celebrità, come Millie Bobby Brown, stanno abbracciando questo stile, combinando il glamour vintage con un tocco moderno. L’icy make-up si sposa perfettamente con questa estetica, creando look che sembrano usciti da un film iconico di quel periodo. I glitter, le palpebre metallizzate e i labbra lucide sono solo alcune delle caratteristiche che definiscono questa tendenza.

Il red carpet come palcoscenico delle tendenze

Eventi come il Festival di Sanremo e gli Oscar sono diventati veri e propri palcoscenici per mostrare le ultime tendenze in fatto di trucco. Durante la 97esima notte degli Oscar, abbiamo visto molte star sfoggiare il loro icy make-up, mescolando il fascino dell’Old Hollywood con tocchi moderni. I beauty look erano discreti ma brillanti, dimostrando che meno è spesso di più. La combinazione di eleganza e audacia ha catturato l’attenzione, confermando che l’icy make-up è qui per restare.