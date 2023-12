Scopriamo alcune tecniche di bellezza che le star usano per apparire splendenti.

I grandi personaggi di cinema, musica e spettacolo sia italiani che stranieri appaiono sempre in forma smagliante. È bene sapere, allora, che dietro la patina dorata si nascondono veri e propri trucchi del mestiere applicati per preservare la bellezza il più possibile.

Piccoli e grandi trucchi di bellezza per un fascino senza tempo

È proprio vero che madre natura è stata generosa con alcune star, ma è vero pure che il tempo passa per tutti e porta con sé inestetismi e rughe. Per questo le celebrità si dedicano molto alla cura del proprio corpo con attività fisica quotidiana e il rispetto di una dieta alimentare cosiddetta sana ed equilibrata.

Questo, però, può non essere abbastanza. Ecco allora che Jennifer Lopez sostiene che il suo segreto di bellezza sia proprio l’acido glicolico. La sostanza, che si ricava dalla canna da zucchero, è in grado di rimuovere cellule morte e rigenerare la pelle e per questo è utilizzata in moltissimi cosmetici.

La skincare quotidiana è utile per donare alla pelle un tono luminoso e compatto, ma non basta. Per questo Naomi Campbell ricorre ad un trattamento estetico specifico: la microdermoabrasione. La tecnica prevede un’accurata esfoliazione della pelle che ne esce più levigata e luminosa.

Altre celebrità ricorrono a tecniche più insolite, come Jennifer Aniston che affida la sua bellezza ai beauty tool. Si tratta di massaggi facciali effettuati con pulsazioni intermittenti che aiutano a scolpire e definire al meglio i contorni del viso. Il risultato è una pelle più elastica e giovane.

Il must have delle star e non solo

Non si può parlare di trucchi di bellezza, però, senza citare il filler acido ialuronico, che viene utilizzato dalla maggior parte delle star per ottenere labbra da urlo e contrastare i segni dell’invecchiamento. Oggi è molto diffuso anche tra i comuni mortali, perché indolore ed efficace.

Il segreto più importante sembra essere però un altro, poiché in tutti questi casi a fare la differenza non è la tecnica utilizzata, ma il professionista al quale ci si rivolge. Sappiamo bene che trattamenti estetici malriusciti hanno portato a risultati catastrofici, compromettendo non solo l’aspetto estetico. A prescindere dal ritocchino che si desidera provare, dunque, occhio ad affidarsi a specialisti del settore, che possano davvero garantire un risultato impeccabile senza rischi.