Scarpe con tacco estive: i trend del 2022

Con l’estate ormai imminente, aumenta il desiderio di trovare calzature che siano adatte al periodo. Chi ama i tacchi non può fare a meno di scarpe di questo tipo. Per una occasione elegante, le scarpe con tacco sono l’ideale da indossare grazie ai tantissimi modelli e varianti che vi sono a disposizione sul noto e-commerce.

Scarpe con tacco estive

Sono il classico dettaglio, come la borsa o un accessorio che permette di fare la differenza rendendo il look più elegante e sofisticato. Sono le scarpe con tacco perfette da indossare nella stagione estiva che abbellisce e impreziosisce il proprio outfit. Si adattano a qualsiasi occasione e momento: dalle cerimonie a eventi formali o casual.

Non sono soltanto semplici calzature, ma veri e propri modi di raccontare di noi stesse, della nostra personalità, modo di essere, ecc.

Danno senso di eleganza e di sensualità e permettono di vivere un certo momento ed evento in un determinato modo. Le scarpe con tacco non sono mai fuori di moda e la cosa importante è sceglierne un paio che sia comodo.

Sono una calzatura a cui è impossibile fare a meno soprattutto in estate e neanche le persone alte sanno rinunciare a questa scarpa. Hanno il compito di far sentire le donne femminili, attraenti e sensuali sfoggiando le gambe abbronzate se si indossano con una gonna corta o degli shorts.

Si possono scegliere tra tantissimi modelli.

La comodità e la versatilità devono essere la base di questa scarpa in modo da poterla indossare con qualsiasi abbigliamento per creare un outfit adatto a qualsiasi evento e occasione. Sono accattivanti, comode e anche versatili, il paio di calzatura da indossare al volo per impreziosire il look e renderlo maggiormente attraente.

Scarpe con tacco estive: modelli

I modelli per la stagione estiva di scarpe con tacco sono davvero tanti e molte hanno anche un costo irrisorio in modo che ogni donna possa permettersi di ordinarle e indossarle. Stravaganti, iconici con tacco basso, medio, di forma quadrata o rettangolare oppure a spillo o vertiginoso, sono solo alcune delle tipologie di scarpe che si trovano sul mercato.

Le tendenze propongono tacchi a rocchetto, i classici kitten heels, con plateau o in zeppa di sughero, ci sono modelli per tutte le donne e per ogni esigenza. I tacchi possono essere medi, bassi, chunky oppure flat o ancora molto comodi. Dal modello décolleté sino alle slingback passando per le mules, sono le migliori scarpe con tacco per l’estate.

Sulle passerelle si sono viste anche calzature con tacco dalle forme più strane e particolari per chi non vuole passare inosservato. Alcuni modelli presentano dei tacchi in plexiglass oppure metallo o ancora a forma di rosa o saponetta come proposto dal marchio Loewe. Alcuni stilisti hanno anche creato scarpe con tacco a cerchio oppure con perle.

Le scarpe intrecciate in rafia o corda sono un modello perfetto per la stagione estiva. I modelli possono essere sia dal tacco quadrato o a spillo. Si trovano anche scarpe con un tocco fetish impreziosito da strass o borchie per uno stile e una anima rock. Le calzature con tacco scultura sono il must have di questa estate con tacco a forma di smalto o di rossetto.

Scarpe con tacco estive Amazon

Il noto e-commerce di Amazon propone questo modello di calzatura in tantissimi sconti e promozioni imperdibili. Cliccando la foto si scorgono le caratteristiche. Noi abbiamo stilato una classifica dei tre migliori modelli di scarpe con tacco per l’estate che sono molto apprezzate dalle consumatrici online accompagnati da una descrizione del prodotto.

1)Clarks Deva Mae, scarpe con cinturino

Un modello di calzatura con tacco a blocco alto 7 cm con cinturino alla caviglia per poter allacciare le scarpe. Sono in pelle con fodera in sintetico e suola in gomma. Hanno la chiusura a fibbia. Disponibile nei colori nero, rosato, camoscio e beige. In vendita con il 29% di sconto. Si adattano sia a occasioni sportive che eleganti.

2)Geox D Marykarmen Mid San

Sono sandali con tacco in sintetico con cinturino e chiusura a fibbia. Il tacco è di 6 cm e disponibile nei colori nero, beige e blu navy. Adatto per un look essenziale e casual. Hanno una suola traspirante, molto leggera, comoda ed elastica. In vendita con sconto del 31%.

3)Marco Tozzi by Guido Maria Kretschmer

Sono dei sandali con tacco in colore rosso in sintetico con la fodera in sintetico. Un modello con tacco a blocco da 6.5 cm. Hanno una chiusura con cinghie alla caviglia per allacciarla. Nei colori rosso e grigio-verde. Mescolano eleganza e comodità insieme.

Tra le varie declinazioni di scarpe con tacco, anche le tendenze migliori per i sandali con plateau.