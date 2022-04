Sandali con plateau 2022: i trend stagionali

Con la nuova stagione appena cominciata, cresce il bisogno di stravolgere il proprio stile puntano ad alcuni modelli di calzature da indossare nei prossimi mesi. Tra le scarpe della stagione, i sandali con plateau sono il modello must have che si arricchisce di vari dettagli.

Vediamo le proposte delle tendenze e su cosa puntare.

Sandali con plateau

Sono scarpe molto trendy e alla moda perfette da indossare sia in primavera che durante la stagione estiva. Inoltre, i sandali con plateau permettono di snellire le gambe e slanciare il fisico. Sono una soluzione sicuramente comoda ed elegante per le occasioni e le serate durante la bella stagione.

Sono un tipo di calzatura a cui abbinare tantissimi outfit: dagli shorts alla gonna all’abito attilato e si possono indossare anche con la minigonna e il top con bretelle per un look sportivo, ma sensuale.

Sono una calzatura comoda, elegante e versatile, infatti si adatta a qualsiasi abbigliamento e look per essere sbarazzina ed elegante al tempo stesso.

La cosa importante è fare in modo che si adattino alla propria silhouette dal momento che bilanciano la figura. Sono scarpe particolarmente indicate per le donne che hanno la parte superiore molto sviluppata e le spalle larghe. Sono una calzatura adatta per la stagione estiva dal momento che permettono di risaltare le gambe, magari indossando abiti leggeri.

I sandali con plateau sono la calzatura adatta a chi ha gambe snelle e magre e in questo modo le risalta. Il colore bianco è sicuramente il re della stagione estiva, soprattutto se si ha le gambe abbronzate. IN questo modo è possibile anche indossare una camicia in lino bianca e degli shorts dello stesso colore per un look perfetto.

Sandali con plateau 2022: modelli

Le nuove tendenze per la stagione primavera estate 2022 puntano sui sandali con plateau per brillare in ogni occasione. Sono la calzatura must have per questa stagione disponibile in modelli dirompenti che si distinguono per un rialzo molto alto. La moda le propone sia con suole doppie o triple, oppure con cinturini per fare in modo che siano stabili e sicure.

Alcuni stilisti come Roger Vivier, Mac&Mach li propongono in versioni maggiormente eleganti e raffinate che si arricchiscono con materiali preziosi ed elementi gioiello. Nei modelli della nuova stagione, risultano essere molto più comode rispetto al passato per via del rialzo. Sono un vero e proprio cult tornato di grande moda.

Si possono trovare i sandali con plateau in vari modi: con cinturino alla caviglia, ma anche a stivaletto, oppure mules e mocassino. Alcuni stilisti li propongono con tacco in raso oppure in pelle colorati in tonalità che vanno dal giallo al rosa arrivando al rosso. Sono finalmente tornate e stilisti come Valentino, Versace e Bottega Veneta le propongono in vari modi, come si è visto sulle passerelle.

I grandi stilisti, quali Valentino e Versace propongono i sandali con plateau in satin e vernice dai colori vivaci e accesi con tacchi altissimi e cinturino alla caviglia. L’azzurro è la tonalità di tendenza di questa stagione e anche le scarpe si trovano in questo colore a ricordare il bel cielo del periodo estivo e primaverile.

Sandali con plateau Amazon

Il noto e-commerce di Amazon propone tantissimi modelli di calzatura per la prossima stagione con offerte e prezzi al ribasso di cui approfittare. Cliccando sulla foto si visualizzano tutte le informazioni relative. La classifica presenta i migliori modelli di sandali con plateau da sfoggiare nella prossima stagione.

1)Geox D Primula B

Sono dei sandali con plateau in pelle sia per il materiale esterno che la fodera con la chiusura a fibbia e il tacco a zeppa. Molto confortevoli, comode e di ottima qualità con chiusura a fibbia. Disponibili nei colori cognac e turchese. Una calzatura Geox, traspirante e aperte, oltre che facili da indossare.

2)Pleaser Flaming-809

Un plateau da donna in sintetico con fibbia e suola in gomma. Sono scarpe dal plateau molto alto di 20.3 cm. Molto eleganti, di qualità e confortevoli. Disponibili nei colori rosa, nero, bianco, marrone e oro rosa. Disponibili con lo sconto del 6%.

3)Ecco Plateau sandal sandali con plateau

In pelle con la suola in gomma e chiusura a fibbia. Un sandalo con plateau in materiale sintetico al 100% con tacco piatto. Sono una calzatura molto comoda e bella. Disponibile nei colori nero e giallo. Hanno un cinturino per regolare la scarpa e fare in modo che sia ben salda.

