Sanremo 2023, l’abito di Anna Oxa: marca e prezzo

È stata la prima a esibirsi e ha inaugurato ufficialmente la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Anna Oxa ritorna sul palco dell’Ariston per la 15esima volta e riconferma una notevole personalità e uno stile azzeccatissimi.

Su quel palco canta Sali avvolta in un outfit total black asimmetrico in assoluto contrasto con il biondo platino dei suoi capelli.

Anna Oxa ritorna con stile sul palco dell’Ariston

Ormai considerata a tutti gli effetti la Regina indiscussa del Festival di Sanremo, Anna Oxa è stata la prima a scendere quelle scale così attese. È lei ad aprire la 73esima edizione del Festival della canzone italiana; lei, così, istrionica e così dannatamente elegante, accende i microfoni cantando il suo Sali, un mix di vocalizzi e note altissime degne della sua capacità vocale.

Sul look di Anna Oxa c’erano moltissime aspettative; considerando il passato fashion della cantante e la sua aura stilistica rimasta impressa nel corso del tempo, il pubblico non vedeva l’ora di conoscere il suo quindicesimo outfit di scena (sedicesimo, se si considera anche l’edizione da co-conduttrice).

Per Sanremo 2023 e per la sua prima esibizione ufficiale Anna Oxa ha scelto di abbracciare il mood gotico elegante, molto in voga in un periodo come questo: Mercoledì Addams docet.

Outfit composto da un abito tunica lungo fino ai piedi con giacca sovrapposta asimmetrica. I volumi sono ampi e vaporosi, proprio come gli strati di tessuto di cui è formata la gonna drappeggiata. Il colore è nero ed è avvolgente, ma si pone in spiccato contrasto con il biondo platino della chioma liscia.

Il brand dell’abito scelto da Oxa è Dolce&Gabbana, ma stando alle varie voci pare che sia lei stessa a scegliere per sé gli outfit delle serate. Una vera regina di stile, una donna determinata e sicura dell’immagine che vuole mostrare: nessun aiuto, tutto è frutto della sua esperienze artistica e della sua anima trasformista.

Difficile riuscire a decifrare il prezzo dell’outfit D&G proposto nella prima serata del Festival. Trattandosi di brand di lusso, si può pensare a cifre decisamente high cost, ma non conosciamo i numeri esatti.

Iconica come sempre, Anna Oxa non aveva lasciato trapelare indizi sul suo outfit sanremese: «Quale look ci dobbiamo aspettare?» – le aveva chiesto Giovanna Civitillo e lei, con quella sua tipica aria di mistero ed eleganza, ha risposto: «Soprattutto aspettatevi un canto, un bel canto…Il canto dell’anima. E poi tutto il resto veste l’anima».

La personalità di Anna Oxa è sempre la protagonista delle protagoniste: la sua metamorfosi continua e rimane indelebile negli occhi attenti del pubblico, affezionato a lei sin dal suo debutto a Sanremo. Passano gli anni, ma quando alla base c’è una base solida di consapevolezza e autodeterminazione, il risultato non può che essere impeccabile.

La prima serata è andata, ora non ci resta che attendere i prossimi look: sono aperte le scommesse, ma se ci dobbiamo concentrare sul primo outfit da lei proposto, forse ci dovremmo aspettare qualcosa di scuro ed elegante, ma mai banale. Anna Oxa stupirà ancora.