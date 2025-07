Sneakers bianche: tendenze e modelli

Ci sono delle calzature che, se pensate almeno inizialmente per l’ambito sportivo, con il tempo si sono evolute. Stiamo parlando delle sneakers bianche da indossare in ogni momento e contesto anche quelli maggiormente informali. Vediamo quale è stata l’evoluzione di questa scarpa e i modelli in voga.

Sneakers bianche

Le sneakers bianche sono calzature che stanno ottenendo sempre più successo anche perché rispetto ad altre calzature sono adatte da essere indossate in ogni momento. Un modello minimal adatto non solo come scarpa da ginnastica ma anche in altre occasioni dal momento che si possono indossare sia in estate che in inverno.

Sebbene prima le scarpe da ginnastica erano ritenute un modello ad uso esclusivo della ginnastica e del mondo sportivo, oggi hanno assunto un altro ruolo e significato. Oggi infatti si indossano in ogni occasione, che siano casual oppure formali. Si distinguono per le linee minimal e il colore neutro che permettono di indossarle ovunque.

Inoltre le sneakers bianche si stanno adattando sempre più proprio per adattarsi a queste esigenze. I primi modelli degli anni Settanta furono le Stan Smith che si distinguevano per linee semplici arrivando anche ad altri marchi per cui oggi sono diventate un emblema e un vero e proprio simbolo da indossare.

Sneakers bianche: storia

Considerando che tutto cambia e si trasforma, questo discorso vale anche per le sneakers bianche che, con il tempo, si sono rinnovate. I primissimi modelli di questa calzatura sono nati grazie alla scoperta della gomma vulcanizzata usata anche dai grandi brand sportivi (vedi Nike e Adidas), solo per fare qualche nome.

In un primo momento, queste calzature venivano realizzate soltanto in pelle o in canvas. Questi materiali, sebbene durevoli e resistenti nel tempo, oggi non si trovano più per queste calzature anche perché i consumatori puntano ad altri modelli e tessuti. Oggi non è solo importante lo stile ma anche l’ecosostenibilità con materiali adatti che rispettano l’ambiente.

Oggi infatti anche per via dei nuovi materiali le sneakers bianche stanno vivendo una vera e propria rivoluzione dal momento che sono realizzate in pellami vegan. Una soluzione alternativa, a basso impatto per chi punta alla moda anche all’ambiente.

Oggi i modelli in circolazione si sono evoluti passando da calzature come le sneakers bianche minimal ad uno stile maggiormente urbano da streetwear in modo da indossarle ovunque. Non bisogna poi dimenticare i brand di lusso che puntano a calzature del genere con pellami pregiati arricchendo la scarpa di vari dettagli.

Sneakers bianche Amazon

Un paio di scarpe che si trovano a un buon prezzo approfittando di vari sconti direttamente su Amazon dove basta cliccare la foto per visualizzare i modelli e le caratteristiche. Qui sotto la classifica presenta tre tipologie di sneakers bianche scelte tra le più indicate e rappresentative per ogni stile con una descrizione di ciascuno.

1)Only Onlsoul -4 Pu sneakers

Sono delle scarpe da ginnastica in poliuretano e sintetico. Un tipo di calzatura stringata che si può indossare in ogni occasione. Molto comode e resistenti ma anche ad un buon prezzo come mostrano i tanti modelli in circolazione.

2)Puma Carina 2.0

Una scarpa da ginnastica del noto marchio della Puma con logo proprio sulla calzatura. Una calzatura in pelle sintetica con la tomaia traforata. L’intersuola e la suola sono in gomma con linee verticali ampie sul tallone.

3)Calvin Klein Vulc flatform low CV

Una sneaker che arriva sino alla caviglia di colore bianco in cotone sia per la parte esterna che interna. Ha un design minimalista in grado di arricchire la calzatura. Un modello pratico che offre una sensazione piacevole durante la camminata.

Per coloro che non sanno indossare le sneakers bianche ecco i consigli di principesse.