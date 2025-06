Moda bimbo: colori e capi must-have dell’estate 2025

L’estate è la stagione più amata dai bambini. Significa infatti vacanze, mare, passeggiate all’aperto e giornate intere al parco. Per accompagnarli in tutte queste attività c’è bisogno però di un abbigliamento adeguato.

Per accompagnarli in tutte queste attività c’è bisogno però di un abbigliamento adeguato, che sappia mantenerli freschi e comodi in ogni loro movimento.

Anche per i più piccoli, la moda diventa così un gioco tra stile e comfort. Vediamo allora quali sono i trend della moda bambino per questa estate 2025, sia per quanto riguarda i colori di stagione sia per quanto riguarda capi e calzature da tenere nel guardaroba.

Moda e sandali: quando il comfort fa tendenza

La parte più importante da attenzionare in estate nei bambini sono i loro piedini, e per questo iniziamo proprio da qui. I piedi dei bimbi in questa stagione hanno bisogno di rimanere freschi, di respirare e di essere liberi di muoversi in tutta sicurezza.

È importante quindi rivolgersi a marchi noti per la loro ergonomicità e comodità, come ad esempio i sandali bambino Scarpe&Scarpe, che presenta una vasta scelta di scarpe in gomma, perfetti sia per le giornate al mare ma anche per quelle al parco.

I sandali in gomma sono infatti morbidi, resistenti, lavabili e disponibili in mille colori. Per i più piccoli, si può optare per modelli a strappo, pratici, regolabili e facili da indossare anche da soli, oppure per scarpe e sandali bambino con disegnini e lucine nelle suole.

Meglio evitare, quindi, modelli troppo rigidi e poco traspiranti: l’estate non è la stagione giusta per queste calzature.

I colori di tendenza per l’estate 2025

Che si parli di sandali per bambino o abbigliamento, l’epoca dell’azzurro obbligato per i maschietti e del rosa per le femminucce è finita.

Quest’anno in particolare, la palette cromatica si tinge di nuove sfumature, vivaci e adatte ai bambini. Tra i colori must troviamo il giallo limone, il verde menta, l’azzurro polvere, l’arancione e i grandi classici estivi come il bianco, il sabbia e il denim chiaro.

Via libera anche a fantasie e stampe cartoon, sempre molto amate sui sandali bimbo, e ad abbinamenti color blocking sorprendenti e armoniosi.

Capi must-have: tra stile e libertà di movimento

In estate i bambini non stanno fermi un attimo, corrono, sudano, giocano di continuo: i vestiti quindi devono essere comodi e non devono costringere. Ecco alcuni capi che non possono mancare nell’armadio di ogni bimbo.

T-shirt e tank top

Il consiglio è quello di scegliere sempre capi in cotone o lino.

Per le T-shirt e i tank top sono sempre adatti stampe e illustrazioni, disegni stilizzati, pattern, frasi simpatiche e immagini dei cartoon.

Bermuda e short morbidi

I pantaloni corti non devono essere solo belli, ma anche pratici: elastico in vita e tessuto leggero sono alcune delle caratteristiche principali da attenzionare.

I modelli chiari o a righe verticali sono molto di moda quest’anno.

Camicie leggere

La camicia estiva in lino o cotone a trama larga torna protagonista.

È perfetta da usare aperta sopra una canottiera o chiusa per le serate più fresche.

Lasciare che sia il bambino a decidere

Capi must a parte, i bambini hanno comunque i propri gusti e sanno dire perfettamente cosa piace loro e cosa no.

La cosa migliore da fare quando si acquistano capi e sandali bambino è lasciarli sperimentare e coinvolgerli nella scelta dei vestiti da acquistare e indossare.