Scopri i segreti di stile vacanziero di Paige DeSorbo per l’estate 2025

Immagina di prepararti per una fuga estiva in Italia, con il sole che splende e un ventaglio di outfit alla moda da sfoggiare. Ecco, ciò che rende tutto ancora più interessante è l’approccio di Paige DeSorbo, star di Bravo e icona di stile, che con la sua ironia e il suo occhio attento alle tendenze, ci offre un’esperienza di shopping indimenticabile. La sua nuova linea di pigiami, Daphne, è appena uscita, ma è il suo viaggio in Italia a rubare la scena, con un pacco pieno di moda che farebbe invidia a Chiara Ferragni!

Il viaggio inizia con la giusta preparazione

La prima domanda che tutti si pongono quando si tratta di viaggi? “Quali scarpe porterai?” E Paige, con il suo spirito inconfondibile, non ha peli sulla lingua: “Non porterò mai scarpe da ginnastica!” esclama. E quando qualcuno le suggerisce di portare un outfit da palestra, beh, a quel punto è chiaro che non si è capito il suo concetto di divertimento. Se non è una vacanza all’insegna dello stile, che gusto c’è?

Essenziali di stile per l’Italia

Ma cosa porta veramente Paige? Ogni singolo pezzo è un capolavoro di eleganza, dai cubi di compressione per il bagaglio alle meravigliose coordinate che non sono solo per l’Italia. Tra i suoi must-have, un gonna basic a 11 dollari e un set a 15 dollari, che la rendono la regina della moda low-cost. “Questo è solo l’estate in generale. Così carino, intendo, così dannatamente carino,” dice mostrando un outfit in rosa polvere che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Scarpe da sogno: i kitten heels perfetti

Per completare il suo look, Paige ha trovato il paio di scarpe ideali: kitten heels a 45 dollari che sembrano costare una fortuna. Con un tacco di 6,5 cm, questi tacchi sono abbastanza alti da slanciare la gamba senza compromettere il comfort. La forma quadrata e il design backless li rendono non solo chic, ma anche super pratici.

Un viaggio tra moda e divertimento

“Per i kitten heels, questo è un buon esempio di cosa dovrebbe essere un vero kitten heel,” afferma Paige. Si rivolge a chi cerca di essere alla moda senza rinunciare alla comodità, e il suo consiglio è chiaro: “Qualsiasi cosa più bassa di questa è troppo bassa e qualsiasi cosa più alta non è più un kitten heel.” Con una punta geometrica e una silhouette che grida stile, questi tacchi sono un vero must per chi ama il glam.

Insomma, prepararsi per un viaggio come quello di Paige è un’arte, e lei è senza dubbio la maestra. Le sue scelte di moda sono un mix perfetto di eleganza e praticità, e ci insegnano che viaggiare può essere tanto divertente quanto alla moda. Quindi, la prossima volta che prepari la valigia per una fuga, ricorda: il tuo stile è la tua migliore compagnia!