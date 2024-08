Sabrina Carpenter è una pop star americana che presto sarà in tour in Italia. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Sabrina Carpenter: tutto sulla popstar americana

Sabrina Carpenter è una cantante e una attrice americana. E’ nata a Quakertown, in Pennsylvania, l’11 maggio del 1999, ha quindi 25 anni ed è del segno zodiacale del Toro. Dopo aver trascorso l’infanzia nel paese natale, Sabrina si è trasferita a Los Angeles. La Carpenter è conosciuta soprattutto come attrice. Ha iniziato a recitare nel 2011 nella serie televisiva “Law & Order” – Unità vittime speciali”, come guest star. Nel corso degli anni ha preso parte a diversi film e serie tv, quali per esempio: “The Goodwin Games”, “Orange Is The New Black”, “Adventures in babysitting”, “Il coraggio della verità – The Hate U Give”, “Tall Girl 2” ed “Emergency”. Il ruolo che l’ha resa famosa è però quello di Maya Hart nella serie tv “Girl Meets World”. Per quanto invece riguarda la sua carriera musicale, Sabrina Carpenter ha pubblicato fino a ora 4 album in studio sotto l’etichetta discografica Hollywood Records, poi altri due sotto l’etichetta Islands Records. Una delle canzoni di maggiore successo è “Espresso”, che in questo 2024 ha portato sul palco del Coachella Festival. La canzone ha raggiunto la terza posizione della Billboard Hot 100. Tra gli altri singoli di successo troviamo “Skin” ,”Fast Time”, “Vicious”, “Because I Liked A Boy” e “Nonsense”. Recentemente Sabrina Carpenter ha aperto i concerti dell’icona della musica mondiale, ovvero Taylor Swift, in America Latina, Australia e Singapore.

Sabrina Carpenter: la vita privata

Come abbiamo appena visto, Sabrina Carpenter è una cantante e una attrice statunitense. Ha tre sorelle, Cayla Nicolle, Shannon Marie e Sarah Elizabeth. Quest’ultima è anche sua corista nei concerti. Sabrina Carpenter è inoltre nipote dell’attrice Nancy Cartwright. Oltre alla carriera come attrice e cantante, Sabrina è anche una imprenditrice, nel 2022 ha lanciato infatti il suo primo profumo “Sweet Tooth”, mentre nel 2023 è uscita la sua seconda fragranza, ovvero “Sweet Tooth: Caramel Dream“, in collaborazione con Scent Beauty. Per quanto riguarda la sua vita privata, Sabrina Carpenter è fidanzata dal 2023 con l’attore irlandese Barry Keoghan. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 38 milioni di follower.

Sabrina Carpenter: il tour in Italia

Sabrina Carpenter è pronta a venire a suonare anche in Italia. La cantante sta riscuotendo sempre più successo grazie ai nuovi singoli “Espresso” e “Please Please Please”. Il primo, inoltre, è stato certificato disco d’oro nel nostro Paese. Il nuovo tour di Sabrina Carpenter si chiama “Short N’ Sweet Tour” e farà tappa a Milano, all’Unipol Forum, il 25 marzo del 2025. I biglietti saranno disponibili in esclusiva #MyLiveNation dalle ore 10.00 di giovedì 1 agosto 2024. Dalle ore 10.00 di venerdì 2 agosto partirà invece la vendita generale. E voi, siete pronti per accaparrarvi un biglietto?