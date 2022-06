Nell’estate del 2022 come da tradizione sono usciti tanti, tantissimi tormentoni. Un pezzo in particolare, però, ha attirato l’attenzione degli utenti delle piattaforme di streaming: stiamo parlando di Shakerando, canzone del rapper di Rhove rimasta in cima alla classifica FIMI per settimane, fino a quando non è stata scalzata da https://www.donnemagazine.it/fedez-tananai-mara-sattei-audio-testo-significato-la-dolce-vita/La Bella Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Il pezzo di Rhove uscito a dicembre 2021 ha avuto un successo clamoroso, spinto evidentemente anche dall’accoglienza “virale” di TikTok, dove il brano è diventato colonna sonora di centinaia e centinaia di video, caricato soprattutto dai giovanissimi fan di Rhove. Scopriamo dunque qualcosa in più su questo singolo.

Significato di Shakerando di Rhove

La canzone è un pezzo ballabile e perfetto per le discoteche. Nel brano il rapper parla di una ragazza particolarmente sexy con cui è insieme e che balla in modo sensuale e muove il corpo “shakerandolo” per l’appunto.

Audio Shakerando

Testo Shakerando

Io e 5 garçons

Un Casio, tre moto e un casco integrale

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stasè non c’è, sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando (Shakerando)

Shakerando (Shakerando)

Non parlo, lei mi ha tolto les paroles (Shh)

Fuori ho tre amici in meno e non ci sto pensando

Tanto li avrei persi tutti nel giro di un anno

(Tanto li avrei persi tutti nel giro di un anno, oh, maman, oh, maman)

Non parlo più con maman

Dovrei dirle tante di quelle cose che ho fatto

Quellе notti lunghe le passavo sotto là, bro

Nel frattеmpo non aspettavo nessuna voiture

Ora se mi muovo ce ne sono sotto quattro

E un amis mi parla come se fosse di un altro

Io mi sveglio un giorno bene, uno incazzato

Dormo assieme agli angeli e mi sveglio con un altro

Un Casio, tre moto e un casco integrale

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stase’ non c’è, sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando (Shakerando)

Bébé è su di me sta shakerando

I problemi pian piano stanno passando, eh

Bébé, scotta come il fumo caldo

Qua è silenzio e fuori è un assalto

Lei è calda solo a letto, fuori una plage vuota d’inverno

Non riempie la Louis Vuitton come niente

Con due cazzate prese in centro

Bébé, so che sai tutto di me

Tieni il giubbotto che con la tuta hai freddo

Bébé, so che sai com’è la vie

Non spaventarti al buio quando sei con me, ah

La notte è lunga

Se non ci abbracciamo anche solo per un po’, non finirà più, eh

Però tu non devi farlo per finta con me

Come se fosse solo una scusa

Se fossi uno shooter e io un bersaglio

In quel caso diventeresti il mio bersaglio

Saresti come tutti gli altri

Bébé, tu non sai che cosa m’hanno fatto, eh

Che cosa m’hanno fatto

Da bébé piangevo, era tutto un disastro

Non tornavo a casa un giorno e poi un altro

Ho perso un amis e poi un altro

Un Casio, tre moto e un casco integrale

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stase’ non c’è, sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando (Shakerando)

Ah, ah , Shakerando, ah