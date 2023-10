In questo articolo scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla caduta stagionale dei capelli. Di cosa si tratta, quanto dura e le soluzioni più efficaci per contrastarla.

La caduta stagionale dei capelli: cos’è e quanto dura

Siamo sicuri che, leggendo queste parole, vi starete sicuramente allarmando. Ma non temete, non c’è nulla di cui preoccuparsi. La caduta stagionale dei capelli è semplicemente un fenomeno fisiologico di ricambio naturale. Anche la nostra chioma, infatti, ha un suo ciclo di ricrescita che può durare tra i due e isei anni rinnovandosi una ventina di volte nell’arco della nostra vita. Ma cosa significa? In parole semplici, durante questo processo ogni capello cade per poi rigenerarsi. Un evento che colpisce tutti, sia uomini che donne, soprattutto in primavera (aprile/maggio) e in autunno (settembre/novembre) dove il cambio climatico accelera il rinnovamento dei capelli. La caduta stagione dei capelli dura generalmente poche settimane.

Come contrastare la caduta stagione dei capelli? Tutte le soluzioni più efficaci

Eliminare definitivamente la caduta stagione dei capelli è quasi impossibile, considerando che si tratta di un fenomeno naturale. Tuttavia, possiamo contribuire al mantenimento della nostra chioma con piccole e semplici azioni giornaliere. Prima di tutto, occorre seguire un’alimentazione equilibrata. Una dieta ricca di proteine, vitamine e minerali è necessario per la salute della nostra cute. Non solo. É possibile assumere anche degli integratori alimentari studiati appositamente per i capelli. Sembrerà scontato, ma è importantissimo evitare lo stress. Cercate di allontanarvi da qualsiasi situazioni negativa. L’eccessiva tensione mentale e fisica, infatti, può contribuire alla caduta dei capelli. Fondamentale è l’utilizzo di prodotti validi e delicati,. Molto spesso, infatti, la caduta dei capelli aumenta proprio a causa dell’uso di prodotti aggressivi o l’uso costante di strumenti come piastre o ferri. Tra le soluzioni più efficaci per contrastare questo fenomeno rientra senza dubbio l’utilizzo di trattamenti, maschere, e sieri studiati appositamente per nutrire, rigenerare, rimpolpare, rinforzare la chioma. Le caratteristiche principali di questi prodotti sono proprio le formule con il quale sono stati realizzati, solitamente composte da vitamine, estratti di piante e oli essenziali, elementi naturali che donano vitalità e lucentezza ai nostri capelli. Dunque, adottare buone abitudini ed utilizzare i giusti prodotti è un ottimo modo per prevenire la caduta dei capelli, specialmente durante il cambio stagione.

