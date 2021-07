Paolo Fox, oroscopo completo del mese di luglio 2021

L’oroscopo del mese di Luglio 2021 di Paolo Fox per tutti i segni zodiacali: le previsioni in amore, salute, lavoro e fortuna.

Gemelli c’è una certa stabilità nel lavoro. Chi è in cerca di un primo impiego, deve accettare ciò che gli viene offerto.

Con il tempo e le prime gratifiche, sarete poi in grado di superare ruoli e livelli. Mese di sentimenti, dimostrazioni, conferme e riconferme.

Bilancia questo mese vi donerà sensazioni positive in molti aspetti. Dopo mesi di incertezze e instabilità professionale ed economica, è ora di definire il vostro futuro. In amore le stelle favoriscono i rapporti nati da poco.

Ariete, tutto ciò che avete pianificato sotto l’ambito lavorativo potrà finalmente realizzarsi.

Anche affari che avevate in cantiere da tempo, finalmente riusciranno a concretizzarsi. Anche in amore ci saranno sorprese.

Leone è il momento di concretizzare ogni idea per far aumentare le vostre entrate monetarie inoltre in amore avrete grandi sorprese.

Toro anche se saranno deluse le vostre aspettative, cercate di mantenere la calma e non gettate tutto all’aria. In amore vivrete situazioni complicate.

Sagittario ci saranno piccole modifiche o rivoluzioni nella vostra vita all’inizio vi sentirete un po’ spaesati, ma riuscirete ad avere successo.

Cancro dal 19 ci saranno buone notizie per delle richieste effettuate, ma cercate di mantenere a bada il nervosismo. Con le energie giuste riuscirete a gestire qualsiasi situazione.

Pesci mese propizio, questo è il momento di ideare progetti innovativi e di fare il grande salto di qualità in cui tanto sperate.

Acquario mese complicato, situazioni difficili anche nelle faccende di cuore.

Scorpione avrete troppe preoccupazioni, e una vita sociale non proprio propizia e lineare.

Capricorno potrete finalmente concentrarvi sul da farsi senza Marte contrario.

Vergine, vivrete dei mesi sereni fino al 2022.