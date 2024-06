Dopo il clamoroso successo della scorsa stagione, i pantaloni cargo fanno il loro ritorno trionfale nella Primavera/Estate 2024. Comodi ma al tempo stesso glamour, continuano a dominare le passerelle confermandosi come un capo imprescindibile nel guardaroba di ogni donna.

Tendenze Primavera/Estate 2024: i pantaloni cargo sono i protagonisti indiscussi

Saint Laurent apre le danze con una collezione ispirata al safari, proponendo pantaloni cargo dal taglio dritto ed elegante, con ampi tasconi e tonalità calde. Undercover segue con un modello beige, caratterizzato da fondo con elastico e tasche piccole. The Attico sorprende con un maxi cargo a vita bassissima, extra lungo e oversize, in tessuto stropicciato e tasche giganti. Iceberg combina tre tendenze in un unico capo: color block, vita bassa e fondo ampio, utilizzando il tessuto di un iconico trench. Annakiki propone cargo bianchi in cotone con tasche oblique e forme appuntite, per uno stile sofisticato. MSGM opta per un modello rilassato, impreziosito da tocchi di giallo fluo e mini frange sulle tasche. Isabel Marant punta sulla semplicità con dettagli della cintura che aggiungono un tocco minimalista. Andreadamo, invece, trasforma un pantalone sartoriale nero in un elegante cargo. Act No.1 presenta un cargo leggerissimo e trasparente in tulle nero, mentre Laquan Smith offre una versione pop del pantalone cargo, in pelle fucsia e a vita bassa, con cinturone incluso. Estremamente sofisticato il modello di Off-White, realizzato in raso nero, dal finish satinato e luminoso, con design a vita bassa e leggermente svasato, con multi-tasche e passanti di ogni misura.

Tendenze Primavera/Estate 2024: come indossare i pantaloni cargo

Insomma, la scelta è infinita! I brand d’alta moda offrono un’ampia varietà di pantaloni cargo, ognuno con materiali, tessuti, tagli e lunghezze diversi, permettendoci di sperimentare secondo il nostro stile personale. D’altronde, la versatilità è proprio la caratteristica chiave dei cargo. Si abbinano perfettamente a ogni tipo di capo, creando look per qualsiasi occasione. Per un look sportivo, abbinali a una semplice t-shirt e sneakers comode. Se preferisci un outfit casual, i cargo si sposano benissimo con una camicia oversize e scarpe basse. Per un tocco di eleganza, puoi optare per un top raffinato e dei tacchi alti. I pantaloni cargo in tessuti leggeri e traspiranti sono comodi e freschi, ideali da indossare nelle giornate estive. Cosa aspetti? I pantaloni cargo sono un capo imprescindibile nel guardaroba di ogni donna, compreso il tuo! Corri ad acquistarne un paio e sfoggiali con stile nella Primavera/Estate 2024.

