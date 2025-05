Un momento magico per Alessandra Amoroso

La cantante pugliese Alessandra Amoroso sta vivendo un periodo di grande felicità e cambiamento. Con l’arrivo della sua prima figlia, Penelope Maria, prevista per la fine dell’estate, Alessandra si racconta in una delle sue prime interviste da quando ha annunciato la gravidanza. Ospite nel salotto di Verissimo, ha condiviso le sue emozioni e sensazioni, mostrando un pancino che cresce e una luce negli occhi che riflette la gioia di questo momento unico.

Un sogno che si avvera

Diventare madre è sempre stato un grande desiderio per Alessandra. A 39 anni, si sente finalmente pronta per affrontare questa nuova avventura. “Diventare mamma è sempre stato il mio sogno”, ha dichiarato, esprimendo la sua gratitudine per la serenità che sta vivendo. La cantante ha anche sottolineato come la sua maturità personale l’abbia preparata ad accogliere questo cambiamento con gioia e consapevolezza. “Mi godo questo momento”, ha aggiunto, evidenziando l’importanza di vivere ogni attimo con pienezza.

Il supporto del compagno e il lavoro in arrivo

Alessandra ha parlato anche del suo compagno, Valerio Pastore, descrivendolo come una presenza fondamentale nella sua vita. “Ho una grande fortuna, quasi un dono del cielo”, ha affermato, sottolineando come il suo supporto le permetta di affrontare questa fase con serenità. Nonostante la dolce attesa, Alessandra non ha intenzione di fermarsi: ha già in programma un tour e un nuovo album, che uscirà dopo quattro anni. “Salirò sul palco col pancione”, ha dichiarato, dimostrando la sua determinazione e il suo spirito combattivo. La cantante è pronta a condividere la sua musica e la sua storia con il pubblico, portando con sé la gioia della maternità.