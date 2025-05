Un evento di grande portata

Il 18 maggio, Piazza San Pietro ha accolto leader e sovrani da tutto il mondo per la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV. Tra i partecipanti, ha attirato particolare attenzione la presenza della Regina Maxima d’Olanda, che si è presentata da sola, senza il marito, Re Guglielmo Alessandro. Questa scelta ha suscitato un acceso dibattito, soprattutto considerando che il sovrano non ha fornito spiegazioni ufficiali per la sua assenza.

Un compleanno speciale e un viaggio solitario

La visita della Regina coincide con un momento significativo: il suo compleanno, avvenuto il 17 maggio, quando ha compiuto 54 anni. Nonostante questo, la decisione di Guglielmo Alessandro di non accompagnarla ha riacceso voci su possibili tensioni all’interno della coppia reale. La mancanza di impegni ufficiali nel calendario del re nei giorni precedenti la cerimonia ha alimentato ulteriormente le speculazioni, lasciando molti a chiedersi se ci sia qualcosa di più dietro questa assenza.

Il privilegio bianco e la tradizione

Un altro aspetto che ha colpito è stato il fatto che Maxima, a differenza di altre regine cattoliche, non ha potuto indossare il bianco durante la cerimonia. Questo privilegio è riservato solo a quelle consorti di monarchi di stati cattolici. La Regina, pur essendo cattolica di nascita, ha sposato Guglielmo Alessandro seguendo il rito calvinista, il che ha limitato la sua partecipazione a certi rituali liturgici. Tuttavia, ciò non ha impedito a Maxima di avere un incontro significativo con Papa Leone XIV, durante il quale ha mostrato grande rispetto e deferenza.

Un incontro emozionante

Durante la cerimonia, Maxima ha avuto l’opportunità di stringere la mano al Papa, un gesto che ha rappresentato un momento di grande emozione. La Regina, indossando una lunga mantiglia nera, ha compiuto un profondo inchino al pontefice, dimostrando la sua devozione e il suo rispetto per la figura papale. Questo incontro ha messo in luce non solo il suo ruolo come sovrana, ma anche la sua personalità e il suo legame con la fede.

Le reazioni del pubblico e dei media

La solitudine di Maxima a Roma ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, con molti che si sono chiesti cosa possa significare per il futuro della monarchia olandese. Le immagini della Regina, visibilmente emozionata ma sola, hanno alimentato discussioni su una possibile crisi coniugale. Tuttavia, è importante ricordare che le dinamiche familiari possono essere complesse e non sempre riflettono la realtà pubblica. La presenza del primo ministro olandese, Dick Schoof, alla cerimonia ha fornito un certo supporto alla Regina, ma le speculazioni continuano a circolare.