Outlast – Gioco di squadra su Netflix: la trama

Outlast – Gioco di squadra è un nuovo folle reality show di sopravvivenza che sta per uscire su Netflix. 16 concorrenti con delle storie davvero incredibili devono riuscire a sopravvivere nella natura selvaggia dell’Alaska.

Outlast – Gioco di squadra: la trama

Outlast – Gioco di squadra è il nuovo follo reality show di sopravvivenza che uscirà su Netflix venerdì 10 marzo 2023. 16 concorrenti che provengono dagli Stati Uniti, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, che amano la natura, praticano sport estremi e fanno i lavori più disparati, pronti a sopravvivere a tutti i costi, collaborando tra di loro. Un format molto semplice, ma anche particolarmente assurdo. I 16 survivalisti che sono stati selezionati, non a caso, vengono spediti nella natura selvaggia dell’Alaska. Per vincere il ricco montepremi da un milioni di dollari dovranno dimostrare di essere in grado di sopravvivere. La regola principale del gioco, che devono rispettare i concorrenti, è quella di collaborare tra loro e imparare a giocare di squadra, proprio come dice il titolo. I concorrenti dovranno fare del loro meglio per rimanere in piedi e cercare di vincere il montepremi. Non si tratta di concorrenti scelti a caso. Ognuno di loro ha una storia davvero incredibile da raccontare. Storie che li hanno portati ad essere forti, determinati e a non aver paura di affrontare situazioni estreme. Ci sono persone che hanno superato delle tragedie personali incredibili, combattimenti armati, che sono usciti dalla droga, sopravvissuti ad una valanga o ad altre sfide che li hanno messi a dura prova, tanto da far sembrare la sfida prevista in questo gioco una vera e propria passeggiata rispetto a quello che hanno vissuto nel loro passato.

Outlast – Gioco di squadra: i concorrenti del reality show

I concorrenti di questo reality show hanno delle storie incredibili da raccontare. Amber Asay, per esempio, è una donna di Phenix che ha visto l’uomo che amava spararle in faccia e ha combattuto una dura dipendenza dalla droga prima di scoprire il thru-hiking, grazie ad un viaggio di guarigione nel deserto con uno sciamano. Dawn Nelson, invece, è una 43enne di Creston a cui è stato diagnosticato un cancro mentre era incinta di sua figlia. Dopo un parto cesareo, una mastectomia e diversi interventi ricostruttivi, è ancora più forte e pronta a questa nuova sfida. Javier Colon è un 42enne di San Francisco che ha affrontato un viaggio di 31 giorni zaino in spalla verso la Spagna e ha completato un tour in bicicletta in solitaria della durata di 2 anni e 18.000 miglia dal Canada alla Terra del Fuoco. Anche Joel Hungate ha una storia davvero assurda alle spalle. È stato il primo a scalare una vetta in una regione remota della Mongolia per salvare una persona che era rimasta ferita in una frana.

La lista completa dei concorrenti è la seguente: