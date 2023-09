Olio di nocciola per la pelle: usi e benefici

L'olio di nocciola per la pelle dona un'epidermide liscia ed elastica grazie ai tanti benefici di questo prodotto molto usato in cosmesi.

Per prendersi cura della propria pelle, soprattutto se grassa e impura, sono diversi i rimedi naturali a cui affidarsi. Sono diverse le creme e le lozioni per la cute che contengono olio di nocciola, un elemento importante non solo in cucina, ma anche nella cosmesi. Vediamo come inserirlo nella skincare e applicarlo alla pelle.

Olio di nocciola per la pelle

Un prodotto del genere è molto usato, non solo in ambito alimentare e culinario, ma l’olio di nocciola permette di essere molto versatile dal momento che il suo impiego è adatto per diversi scopi e ambiti. Si estrae, come è possibile immaginare, dal frutto con cui prende il nome e ha proprietà cosmetiche molto importanti.

Per via delle sue proprietà e benefici, può essere molto simile all’olio di mandorle dal momento che anche questo ha una azione emolliente e nutritiva proprio per la pelle e l’epidermide, in generale. Un prodotto davvero leggero, quindi si assorbe rapidamente e non unge, anche se usato non solo sulla pelle, ma anche sui capelli.

Un olio dai tantissimi benefici e, infatti non è un caso che sia presente soprattutto in creme e lozioni. Le nocciole sono un frutto secco molto amato e apprezzato, anche perché in ambito cosmetico trova largo impiego nella cosmesi per i prodotti di bellezza. Da questo frutto si estrae poi l’olio di nocciola che conserva tutti i benefici maggiormente indicati.Si distingue poi per un aroma molto delicato che non causa danni alla pelle.

Olio di nocciola: proprietà cosmetiche

Se in ambito culinario è possibile usare l’olio di nocciola come alternativa al burro o alla margarina o anche semplicemente per condire, in ambito cosmesi sono davvero tante le proprietà e i benefici di questo prodotto. Prima di tutto, è bene dire che risulta essere particolarmente apprezzato nella skincare al punto che ha benefici che fanno bene alla pelle.

Per certi versi e benefici, potrebbe essere simile all’olio di oliva. Ciò che maggiormente sorprende e si apprezza di questo tipo di olio è il fatto che all’interno vi siano dei liquidi insaturi che aiutano ad assorbirlo nel modo migliore possibile. Indicato soprattutto per la pelle grassa dal momento che non unge ed è in grado di regolare il sebo in eccesso.

Si adatta poi l’olio di nocciola a qualsiasi tipo di pelle dal momento che risulta essere particolarmente delicato senza quell’effetto unto che è tipico di di diversi oli. All’interno, tra i vari componenti vi è anche la vitamina E che svolge un’azione antiossidante e cicatrizzante, quindi particolarmente adatta per problemi di pelle acneica.

Oltre alla vitamina E, contiene anche Omega 3 e 9 insieme agli acidi grassi che hanno il compito di rendere la pelle maggiormente elastica e compatta, oltre che particolarmente idratata. Inoltre, come già detto, è versatile dal momento che dona azione e nutrimento alla pelle. Nella skincare basta semplicemente passare un dischetto con qualche goccia di prodotto sul viso per poi risciacquare e applicare una crema leggera.

Olio di nocciola: sconti Amazon

Un prodotto di cosmesi disponibile online approfittando di diversi sconti e prezzi bassi su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i migliori prodotti a base di olio di nocciola con una descrizione di ognuno e scelti dalle utenti dell’e-commerce.

1)Olio di nocciola 110% puro e naturale

Un cosmetico assolutamente naturale indicato per la cura della pelle. Si può anche mescolarlo insieme ad altri oli per un uso più versatile come cura dei capelli. Rende la pelle compatta e liscia e le nocciole sono poi considerate un ottimo alleato dalla protezione dei raggi UV. Non testato sugli animali.

2)Olio di nocciola bio 50 ml

Assolutamente biologico, spremuto a freddo e privo di conservanti. Adatto per le pelli grasse che hanno problemi di foruncoli o di acne. Purifica e libera i pori oltre a svolgere un’azione antinfiammatoria della pelle. Ottimo anche come struccante e detergente per la pulizia del viso. Indicato anche per massaggi considerando le sue proprietà antiossidanti.

3)Schiuma con burro di mango e olio di nocciolo

Un prodotto a base di elementi naturali in grado di mantenere l’idratazione della pelle. Il mango aiuta a rigenerare la pelle grazie al suo effetto rivitalizzante mentre gli altri componenti svolgono un’azione lenitiva. Si consiglia di applicarlo da una a due volte al giorno per poi massaggiare.

Insieme all’olio di nocciola, anche altri tipi di oli sono indicati per il viso e la pelle.

