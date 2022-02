Nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, la conduttrice Serena Bortone si è resa protagonista di una piccola gaffe nel momento in cui, collegata con la cantante Ana Mena, ha chiesto all’artista di salutare il fidanzato, scoprendo che la ragazza è single.

Sanremo 2022, gaffe di Serena Bortone su Ana Mena: “Sono single”

Nella giornata di mercoledì 2 febbraio, Serena Bortone si è resa protagonista di una piccola gaffe a tema Sanremo 2022. Durante la diretta di Oggi è un altro giorno, infatti, la conduttrice era in collegamento con la cantante Ana Mena per discutere della kermesse musicale e della sua partecipazione in qualità di big. In questo contesto, Serena Bortone ha invitato la giovane artista a salutare il suo fidanzato, scoprendo tuttavia che la ragazza è single.

Nel momento in cui stava per congedare la cantante spagnola, la donna ha affermato: “Salutaci il tuo fidanzato, che gioca in Italia a Milano… giusto, il Milan?”.

Il riferimento della conduttrice a Brahim Dìaz e la liaison con il calciatore, però, sono stati immediatamente smentiti da Ana Mena che, sorridendo, ha dichiarato: “No no, io non ho fidanzato. Io sono single”.

Serena: "Salutaci il tuo fidanzato che gioca nel Milan". Ana Mena: "Io non sono fidanzata. Sono fake news".#Sanremo2022 #OggiEUnAltroGiorno pic.twitter.com/wbKmLRW5JU

— Roberto Mallò (@robymallo) February 2, 2022

L’equivoco e il chiarimento della cantante spagnola

Alla frase della ragazza, la conduttrice ha replicato: “E allora dobbiamo trovarlo il fidanzato – e ha aggiunto –. Scusami sulle tue bio però c’è scritta questa cosa, dico… hanno sbagliato?”.

L’artista, allora, ha precisato: “Sono fake news, ragazzi. Io sono singola”.

A questo punto, la Bortone ha ammonito i siti online e li ha invitati a correggere le biografie di Ana Mena. Subito dopo, ha chiesto alla cantante quale sarebbe il suo uomo ideale. Alla risposta dell’artista che ha dichiarato di volere un uomo “divertente e intelligente”, la conduttrice ha commentato: “Hai detto poco, tesoro. Mettiti in fila”.

Infine, Ana Mena ha spiegato di stare bene da sola e di non essere, al momento in cerca dell’amore o dell’anima gemella.

Nel corso dell’intervista, l’artista spagnola ha raccontato l’emozione vissuta in occasione del suo debutto alla rinomata kermesse musicale con il brano Duecentomila ore.