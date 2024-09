La tripla detersione è il nuovo trend capelli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di che cosa si tratta.

Tripla detersione: il nuovo trend capelli

Sta letteralmente spopolando un nuovo trend capelli, ovvero la tripla detersione, al fine di avere capelli super puliti e poter far passare più tempo tra un lavaggio e l’altro. Ma, che cos’è esattamente la tripla detersione? Si tratta di fare semplicemente tre shampoo di fila. Se si vuole avere una chioma sana e luminosa, la fase del lavaggio dei capelli è fondamentale e con la tecnica della tripla detersione si riesce ad assicurarsi che la cute sia perfettamente pulita. Ma andiamo a vedere con precisioni quali sono i vantaggi del fare la tripla detersione.

Tripla detersione capelli: tutti i benefici

Come abbiamo appena visto, la tripla detersione è il nuovo trend capelli per averli puliti e lucenti. Con tripla detersione si intende il fare tre shampoo di fila, intervallati ovviamente da attenti risciacqui. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono tutti i benefici e i vantaggi della tripla detersione:

Pulire a fondo il cuoio capelluto;

Eliminare tutti i residui di sporco;

Eliminare le cellule morte;

Eliminare l’olio in eccesso;

Prolungare i tempi tra un lavaggio e l’altro.

Quindi, la tripla detersione consente di avere la cute perfettamente pulita e priva di residui di sporco o di prodotti. Diciamo che la tripla detersione è consigliata soprattutto a chi ha i capelli grassi e a chi ha i capelli particolarmente fini e sottili, poiché risultano essere quelli che si sporcano più facilmente. Ma andiamo adesso a vedere come fare la tripla detersione.

Tripla detersione capelli: come farla

Solitamente si fanno due shampoo, con la tripla detersione invece si passa a farne tre. Come detto fare tre shampoo a fila è consigliato soprattutto per chi ha i capelli grassi o particolarmente fini e sottili. Prima di vedere cosa fare, è bene però sottolineare che la tripla detersione non va fatta ogni volta che si lavano i capelli, ma va fatto in particolare quando i capelli sono davvero tanto sporchi. Un segnale per capirlo è quando lo shampoo non fa la solita schiuma di sempre. La tripla detersione è molto semplice da fare, basta solo aggiungere uno shampoo in più ai soliti due, l’importante è che tra uno shampoo e l’altro il risciacquo sia fatto in maniera meticolosa, altrimenti si rischi di ottenere l’effetto opposto e di lasciare residui di prodotto tra i capelli. Il consiglio infine è, di utilizzare shampoo che non siano troppo aggressivi, ma puntare su quelli delicati e idratanti. Quindi, il triple hair washing può essere una soluzione davvero super per tutti coloro che hanno i capelli grassi e che si sporcano subito, così da non doverli lavare proprio ogni giorno. Se averte dei dubbi vi consiglio di chiedere parere al vostro parrucchiere di fiducia che saprà dirvi se la tripla detersione è davvero la scelta giusta per i vostri capelli.