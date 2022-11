Ospite di Belve, Alessandra Celentano ha parlato per la prima volta dei suoi denti e del grave difetto che aveva quando era una ragazzina. Su YouTube gira un video del 1981 in cui la prof di Amici appare “sdentata”.

Alessandra Celentano, ospite di Belve, si è raccontata senza filtri. La prof di ballo di Amici, incalzata dalla conduttrice Francesca Fagnani, ha parlato anche di un suo difetto fisico di un tempo: i denti. La presentatrice del programma di Rai2 ha esordito: “Lei parla spesso di difetti estetici. Però su You Tube circola un suo video del 1981. Era una ragazzina giovanissima intervistata con il tutù azzurro. Però come diceva lei, guardandola con il suo sguardo aveva un difetto vistoso, importante ai denti.

Addirittura le mancavano alcuni mi sembra. Mi piacerebbe sapere cosa direbbe lei ad un’allieva con quel tipo di problema se si presentasse davanti a lei“.

La Celentano, senza peli sulla lingua, ha risposto:

Alessandra non aveva un sorriso perfetto, anzi. Nonostante tutto, non ha mai sofferto troppo per questo difetto fisico.

La prof di Amici ha proseguito:

“Non è che fossi orgogliosa dei miei denti, ma giustamente me ne fregavo altamente. Non avevo quel complesso ad essere onesta. Cosa direi ad una ragazzina con quel difetto? Avrei detto ‘brava e continua a curarti i denti, lo devi fare’. Se una cosa è curabile come i denti o altre cose migliorabili benissimo. Se non c’è niente da fare è un altro discorso. Se una arriva in sala con i denti così non direi nulla di che. Perché se io critico una cosa dell’aspetto fisico è sempre in funzione della danza”.