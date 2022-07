È ufficiale: dal 6 luglio 2022 Thor: Love and Thunder, il sequel di Thor che moltissimi fan stavano aspettando, è disponibile in tutte le sale cinematografiche italiane.

Tra i protagonisti del cast, oltre all’attore Chris Hemsworth che vestirà i panni del supereroe, ci sarà anche Natalie Portman, la quale interpreterà Jane Foster, l’astrofisica ex fidanzata del protagonista che, nel corso del film e nel pieno delle cure da un cancro, diventerà poi Mighty Thor, grazie all’acquisizione di poteri molto simili a quelli del protagonista Thor.

In occasione della premiere del nuovo film, l’attrice israeliana naturalizzata statunitense è arrivata sul red carpet sfoggiando un look meraviglioso e in perfetto stile flamenco: scopriamolo meglio.

Il vestito in stile flamenco di Natalie Portman

Natalie Portman, oltre a essere una professionista del cinema (è regista, oltre che attrice), è considerata anche una fra le più belle donne del mondo. La star di Hollywood ha sempre sfoggiato look bellissimi e in perfetta sintonia con il suo corpo e la sua figura, rimanendo elegante, sexy, sofisticata e stupendo sempre gli obiettivi fotografici pronti a scattare su di lei.

Anche questa volta, in occasione della premiere di Thor: Love and Thunder svoltasi a Londra, Natalie Portman ha voluto stupire tutti, presentandosi sul red carpet con un abito rosso fuoco che ricorda moltissimo lo stile del flamenco.

L’abito è decisamente un mini-dress, senza cuciture e senza spalline, dalla consistenza arricciata e dallo scollo leggermente a cuore e non può passare inosservato agli occhi dei fotografi e dei fan trepidanti.

Se vi stavate chiedendo quale fosse la maison di appartenenza dell’abito, possiamo affermare con certezza che si tratta di Dior: una scelta azzeccatissima per un risultato impeccabile, da mozzare il fiato e lasciare tutti i presenti, anche se solo per qualche secondo, a bocca aperta.

A completare il look dell’attrice Marvel, un bellissimo paio di sandali rossi aperti e dal tacco molto alto, più una coroncina di rose rosse disposta sui capelli raccolti. A donare maggiore sensualità e una sfumatura dal ritmo flamenco, il makeup: rossetto rosso sgargiante e uno smoky eye sui toni del viola e del rosa. Sulle mani, invece, uno smalto nero, sempre elegante e versatilissimo.

Il risultato? Meravigliosamente perfetto, esaltato ancora di più dal suo splendido sorriso e dal suo sguardo sempre solare.

Ad accompagnare Natalie Portman sul red carpet Benjamin Millepied, suo marito dal 2012, il quale ha deciso di affiancarsi a lei con un look total black decisamente elegante. Tuttavia, la vera regina della serata, colei che ha stupito tutti quanti è stata proprio l’attrice, che attraverso il suo look spiazzante, ha illuminato la premiere di rosso, forse anche per ricalcare un po’ i colori della pellicola e del protagonista Thor.

Alla premiere del nuovo film Marvel, invece, è mancato all’appello proprio il protagonista, Thor, intepretato da Chris Hemsworth.

Ad ogni modo, sembrerebbe che il nuovo sequel avrà un grandissimo successo ai botteghini ed è quello che ci auguriamo tutti, date anche le numerose posticipazioni che ha dovuto subire a causa della pandemia da Coronavirus. Perciò, in bocca al lupo e buona visione di Thor: Love and Thunder!