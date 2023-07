È stato pubblicato il trailer ufficiale di Napoleon, il nuovo film di Ridley Scott che ricostruisce la storia di Napoleone Bonaparte, interpretato da Joaquin Phoenix. Un film molto atteso, che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2023.

Napoleon 2023: pubblicato il trailer del nuovo film

Apple TV ha deciso di pubblicare in anteprima il trailer ufficiale di Napoleon. Si tratta del nuovo film di Ridley Scott, che va a ricostruire la storia di Napoleone Bonaparte in modo molto dettagliato. Il protagonista sarà interpretato da Joaquin Phoenix. Un film molto atteso, che uscirà nelle sale cinematografiche nel 2023 e che sicuramente sorprenderà il pubblico e riuscirà a conquistare gli spettatori. Oltre alla sua scalata al potere, agli intrighi politici e alle grande battaglie che hanno visto protagonista Napoleone Bonaparte, questo film dedicherà anche molto spazio alla sua storia d’amore con Giuseppina, che verrà interpretata da Vanessa Kirby. Un film che va a scandagliare la vita del protagonista storico, ma puntando anche a far vedere un lato diverso di lui, sicuramente più intimo. Si è parlato molto di una possibile anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia, ma per il momento si tratta solo di semplici indiscrezioni. Quello che si sa per certo è che il film uscirà in tutte le sale cinematografiche il 22 novembre 2023, portando sul grande schermo una storia profonda, piena di colpi di scena, in cui il protagonista Napoleone Bonaparte verrà mostrato sia come figura storica che come uomo, in una veste inedita che difficilmente è stata mostrata in questo modo così intimo.

Napoleon 2023: trama e cast del nuovo film

Napoleon racconterà le origini di Napoleone e la sua scalata al potere, la sua epica ascesa e la sua caduta, Il film ripercorre nel dettaglio questa scalata al potere, attraverso la burrascosa e tormentata storia d’amore con l’unica vera donna della vita di Napoleone Bonaparte, ovvero Giuseppina. Verranno mostrate le visionarie strategie politiche e i militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate prima. Nel cast saranno presenti Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Ludivine Sagnier, Tahar Rahim, Ben Miles, Matthew Needham, Phil Cornwell e Youssef Kerkour. La sceneggiatura è stata scritta da David Scarpa, conosciuto per Il Castello, Ultimatum alla Terra e Tutti i soldi del mondo. Nel primo trailer ufficiale pubblicato da Apple TV si vedono le prime immagini di questo film particolarmente atteso da parte del pubblico, in cui viene raccontata una storia che tutti conoscono, ma non nel dettaglio, non con questa visione e con questa attenzione per ogni particolare, sia dal punto di vista del potere, sia dal punto di vista dell’amore e della relazione con Giuseppina. Un tuffo nella vita di Napoleone Bonaparte, nella profondità della sua persona, delle sue decisioni e dei risvolti nella vita con l’unico vero amore, Giuseppina. Sicuramente sarà un film che saprà conquistare il pubblico, tenendo conto anche della straordinaria regia di Ridley Scott e dell’interpretazione del famoso attore Joaquin Phoenix.