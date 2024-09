La notte scorsa si è tenuta la cerimonia di premiazione dei MTV VMAs 2024. Immancabile il nostro appuntamento con i migliori look delle celebrità sul red carpet. Curiosa di scoprire cosa hanno indossato le nostre amate star? Allora iniziamo subito!

MTV VMAs 2024: ecco i migliori look

L’attesa è finita: i MTV VMAs 2024 sono finalmente tornati! La cerimonia di premiazione si è svolta al UBS Arena di New York, guidata dalla carismatica Megan Thee Stallion. L’evento ha preso il via con il consueto red carpet, dove le celebrità hanno sfoggiato i loro look più audaci, per poi proseguire con le esibizioni indimenticabili degli artisti internazionali. L’evento ha celebrato non solo la musica, ma anche la moda, regalando al pubblico una serie di outfit mozzafiato. Ecco i migliori look della serata: