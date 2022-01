Per la gioia di tutti i fan dell’universo dei supereroi, dopo diversi rinvii pare sia stata finalmente rilasciata la data ufficiale dell’uscita nelle sale di “Morbius”. Il film diretto da Daniel Espinosa che vedrà protagonista l’attore e leader del gruppo musicale dei 30 Seconds To Mars, Jared Leto, che abbiamo recentemente visto (truccatissimo da essere quasi irriconoscibile) anche in “House of Gucci”, insieme a Lady Gaga e Adam Driver.

La pellicola rientra tra quelli che sono stati definiti come Sony’s Spider-Man Universe, dopo “Venom” e “Venom La Furia di Carnage”. Scopriamo di più su quella che sarà la sua trama, sull’interessante cast e ovviamente anche su quando uscirà al cinema.

“Morbius” trama e cast: tutti i rinvii

“Morbius” sarebbe dovuto uscire l’anno scorso, ma a causa della pandemia da Coronavirus prima e per dare la precedenza ad altri titoli come “Spider-Man No Way Home” poi, è stato rimandato già diverse volte.

Inizialmente infatti, il debutto nelle sale cinematografiche era previsto per il luglio del 2020, per poi essere spostato a marzo 2021 e ancora per l’ottobre dello stesso anno.

Le ultime date proposte sono state il 21 e il 28 gennaio 2022, ma a causa della variante Omicron del virus che ormai da due anni oltre a mettere a rischio la salute di tutti, sta anche piegando diversi settori, la produzione è stata costretta ad annunciare un nuovo slittamento.

Stando alle ultime indiscrezioni infatti, il film diretto da Daniel Espinosa potrebbe uscire ad aprile 2022, salvo altri imprevisiti ovviamente.

Trama

Morbius è stato classificato come un horror di fantascienza e non è altro che l’adattamento cinematografico dei fumetti Marvel creati da Roy Thomas e Gil Kane. La trama infatti gira attorno alla storia di Morbius, antagonista (insieme ad altri) di “Spider-Man” e di “Blade”.

Biochimico che soffre di una rara malattia che colpisce il sangue, mentre è in cerca di una cura per guarire se stesso e chiunque sia affetto dalla sua stessa condizione, Michael Morbius viene infettato da una forma di vampirismo. Insomma, sembra porprio trattarsi di una di quelle storie che mette lo spettatore davanti ad un bivio: empatizzare con il protagonista che in realtà dovrebbe essere considerato malvagio oppure continuare a vederlo per ciò che realmente è? Non vi resta che aspettare l’uscita del film per scoprire, anche voi, da che parte stare.

Cosa sappiamo sul cast

Come abbiamo già detto, ad interpretare Michael Morbius è Jared Leto, che abbiamo già avuto l’occasione di vedere nelle vesti di Joker, uno dei super cattivi in “Suicide Squad”, film del 2016 basato sull’omonimo gruppo di villains della DC Comics. Con lui anche Matt Smith che interpreta Loxias Crown, Adria Arjona che è Martine Bancroft e Jared Harris che presta invece il volto al mentore di Morbius.

Tyrese Gibson veste invece i panni di Simon Stroud, Al Madrigal è Albert Rodriguez mentre Roksana Węgiel è Loona Croft. Ultimo ma non certo per importanza, Michael Keaton nei panni di Adrian Toomes/Avvoltoio.