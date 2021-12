L’attesa per tutti gli appassionati del genere è finita: il film più atteso di tutti i cinecomic è arrivato finalmente al cinema. Il 15 dicembre 2021 è infatti il giorno di debutto in sala di “Spiderman no way home” che sappiamo già essere l’ultimo film della nuova trilogia che vede protagonisti Tom Holland e la bella Zendaya.

Andiamo a scoprire qualche interessante curiosità su questo nuovo capitolo.

Ma se non vi piacciono gli spoiler e non siete ancora andati al cinema fate attenzione! Molte delle curiosità che riguardano questo titolo, sebbene interessanti, potrebbero rischiare di rovinarvi la sorpresa. Se invece siete curiosi almeno quanto noi, buona lettura!

Spiderman No Way Home, tutte le curiosità sul film

“Spiderman no way home” è il terzo capitolo della nuova saga di Spiderman.

Il primo film, “Spider-Man: Homecoming”, è uscito nel 2017, mentre il secondo, “Spiderman: Far from Home”, è uscito nel 2019 (giusto prima della pandemia da Coronavirus). Questo quindi, almeno secondo le informazioni trapelate in questi mesi, dovrebbe essere l’ultimo film della nuova trilogia dedicata all’Uomoragno. Sì, avete capito bene e a dichiararlo è stato lo stesso Jon Watts, il regista della pellicola. Questo dovrebbe anche essere l’ultimo film che vede Tom Holland nei panni di Spiderman.

Watts ha addirittura definito “Spiderman no way home” come una sorta di “Spiderman: Endgame”, riferendosi appunto ad “Avengers: Endgame”, ultimo film per molti degli attori più popolari del Marvel Cinematic Universe come Robert Downey jr, nei panni di Iron Man e Chris Evans in quelli di Thor.

Curiosità tra addii e graditi ritorni

Ma non disperate, non ci saranno solo addii. “Spiderman no way home” potrebbe aprire la porta a graditi ritorni come quello di Alfred Molina nelle vesti del Doctor Octopus, uno dei villain rimasto nel cuore di molti dalla sua prima apparizione sul grande schermo con Spiderman 2, uscito nel 2004. Il Doctor Octopus entra quindi in un’altra linea temporale dell’universo di questo super eroe, ma non sarà il solo.

Insieme a lui, sempre secondo alcune indiscrezioni, potrebbero ricomparire tutti gli altri cattivi dei film appartenenti a diverse linee temporali, uno su tutti Willem Defoe, che prima di “Spiderman no way home” ha interpretato il Goblin per Spiderman, nel 2002, Spiderman 2 e Spiderman 3.

Curiosità sul cast

Avete presente il meme dei tre Spiderman che si indicano? Ecco, la famosa vignetta che ormai dai anni circola su Facebook potrebbe diventare effettivamente realtà! Sembra infatti proprio che nel terzo ed ultimo capitolo di Spiderman, gli eventi si svolgeranno in una sorta di multiverso e non si esclude di conseguenza la presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, interpreti di Spiderman nei film precedenti.

Iniseme a loro, Tom Holland, Zendaya, Alfred Molina e Willem Defoe ci saranno anche Jamie Foxx nei panni del villain Electro, Benedict Cumberbatch, ormai conosciuto per dare il volto al Doctor Strange, Jacob Batalon, Jon Favreau, Marisa Tomei, Benedict Wong, Thomas Haden Church, che sarà “l’uomo-sabbia” e Rhys Evans che invece sara Lyzard. A giudicare dal cast quindi, l’ultimo capitolo della trilogia di questa nuova trilogia di Spiderman promette davvero una chiusura col botto!