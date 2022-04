Mission Impossible – Rogue Nation è un film del 2015 diretto da Christopher McQuarrie famoso per essere il quinto capitolo della saga di Mission Impossible con protagonista Tom Cruise nei panni dell’agente dlella IMF Ethan Hunt. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Mission Impossible – Rogue Nation: la trama

Dopo essere riuscito ad intercettare l’acquisto di gas nervino da parte di alcuni terroristi, l’agente Ethan Hunt decide di seguire l’attività criminale chiamata Sindacato, con lo scopo di distruggerla. Ma il protagonista scopre ben presto che non si tratta di una semplice organizzazione, bensì di un gruppo di spie addestrate, rinnegate, che vogliono riscattarsi entrando a far parte di un nuovo programma ovviamente di origine criminale.

Nel frattempo L’IMF si trova senza segretario in carica ed è costretta ad unirsi alla CIA, che a sua volta opera un taglio sul personale facendo fuori alcuni membri tra cui proprio Hunt, costretto anche a rimanere nascosto per via di alcune persone che lo vorrebbero morto. Ridotto a fuggitivo e non senza difficoltà da affrontare, Ethan decide di mettere su una squadra con l’aiuto del collega William Brendt e della spia Isla Faust.

Il cast

Come abbiamo già accennato all’inizio dell’articolo, il protagonista Ethan Hunt è interpretato da Tom Cruise ma a fare parte del cast di Mission Impossible – Rogue Nation troviamo anche nomi davvero stellari del calibro di Alec Baldwin di recente coinvolto in una brutta tragedia sul set a causa di un’arma da fuoco, Rebecca Ferguson, che abbiamo rivisto anche nel cast del film premio Oscar Dune, Jeremy Renner e Simon Pegg.

Curiosità sul film

Forse non tutti sanno che per rendere il film il più realistico possibile Tom Cruise ha deciso di girare le scene d’azione generalmente affidate a stuntmen esperti, lui stesso. Ebbene sì, avete capito bene, le scene adrenaliniche di Mission Impossible – Rogue Nation vedono tutte la presenza di Tom Cruise in persona.

Ovviamente né l’attore né chi lo consiglia sono degli sprovveduti e, per poter girare evitando il più possibile di incorrere in infortuni, Tom Cruise si è dovuto sottoporre ad ore ed ore di intenso allenamento.