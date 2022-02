Nel corso 2021 uno dei film che ha sicuramente tenuto banco tra i più appassionati è stato “Dune” e stando a quanto dichiarato in un’intervista, il regista sarebbe già al lavoro sulla seconda parte del film. Le riprese sarebbero previste per fine estate, con l’unica variabile, purtroppo, della pandemia.

In questo articolo vi raccontiamo tutto quello che sappiamo sulla trama, il cast e qualche curiosità sul film. Se non l’avete ancora visto però, potete correre a recuperarlo sulle piattaforme di streaming come ad esempio Apple Tv, Prime Video, TimVision, Chili. Nel frattempo vi avvisiamo di fare attenzione agli spoiler!

Dune, tutto quello che sappiamo sulla trama

“Dune” è il film diretto da Denis Villeneuve ed ispirato al romanzo omonimo di genere fantascientifico nato dalla penna di Frank Herbert nel lontano 1965.

La trama è ambientata in un futuro lontano, controllato da un impero interstellare caratterizzato da quelli che assomigliano del tutto a feudi, governati a loro volta da una casa nobiliare. Il protagonista è il giovane Paul, erede della casata degli Atreides, che si trasferisce sul pianeta Arrakis, noto anche come Dune, insieme al padre, il Duca Leto e alla madre, Lady Jessica, con alcuni consiglieri a seguito.

La speranza del Duca è quella di trovare un posto sicuro in cui far rifugiare la sua famiglia, perché sotto il mirino di tutte le forze dell’universo decise a sottrargli il dominio del pianeta per una preziosa risorsa che cresce solo sotto il suo suolo.

Si tratta di una speciale spezia che permette a chi la assume di viaggiare nello spazio e ottenere tante altre capacità sovraumane.

Un cast stellare

In Dune recitano Timothée Chalamet, che abbiamo già visto in “Interstellar” e recentemente anche in “Don’t Look Up” con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence e che qui interpreta il protagonista Paul, Oscar Isaac, volto noto per gli amanti della nuova trilogia di “Star Wars” che è invece il Duca Leto mentre Rebecca Ferguson è la madre, Lady Jessica.

Completano il cast attori d’eccezione come Jason Momoa non nuovo a film di genere fantastico, Javier Bardem, Zendaya (fidanzata con Tom Holland, star di “Spider-Man: no way home” di cui è stata la co-star) e Dave Buatista, attore e per chi non lo sapesse, anche ex wrestler per la WWE.

Tutte le curiosità sul film

Come abbiamo detto, il film è l’adattamento del romanzo di Frank Herbert. Nonostante si tratti di un libro solo però, il regista ha voluto dividere il film in due parti per non effettuare troppi tagli alla storia originale altrimenti necessari.

La colonna sonora è stata realizzata da Hans Zimmer che si è detto grande fan del romanzo di Dune e pur di dare il proprio contributo al film ha rifiutato di collaborare con un altro: “Tenet” di Christopher Nolan, uscito nel 2020.

Il film è stato presentato, in prima mondiale, alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Per l’occasione Zendaya aveva stupito tutti con un outfit effetto scultura con nappa color carne di Balmain e il meraviglioso gioiello Hypnotic Emerald Bvlgari Hig Jewellery Magnifica composto da diamanti e smeraldi.