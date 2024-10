Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno finalmente realizzato il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola in Toscana. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle nozze e i tre fantastici abiti da sposa!

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi: il matrimonio e gli abiti da sposa

Lo scorso maggio, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono sposati in gran segreto, ma solo recentemente hanno festeggiato con amici e parenti in una location da sogno. La cerimonia ha catturato l’attenzione di tutti, non solo per l’amore palpabile tra i due, ma anche per i tre meravigliosi abiti da sposa indossati dall’attrice. Con un mix perfetto di eleganza e modernità, ogni creazione racconta una storia unica e riflette la personalità della giovane attrice. Il primo abito, un capolavoro in pizzo francese firmato Galia Lahav, ha incantato per la sua silhouette aderente e un lungo strascico. Ma non è stato solo il designer a dare vita a questo vestito: l’attrice ha partecipato attivamente alla sua creazione, personalizzandolo per renderlo ancora più speciale. Anche lui, elegantissimo in un completo Tom Ford, ha optato per un look classico con giacca bianca, pantaloni sartoriali e papillon neri. Durante i festeggiamenti, l’attrice ha sorpreso tutti cambiandosi ben due volte: per il taglio della torta ha indossato un abito bianco con scollo all’americana di Oscar de la Renta, per poi scatenarsi nel cuore della festa con un mini dress in seta di Vivienne Westwood. Un weekend da favola per i due neo sposi, che hanno sfoggiato uno stile impeccabile fin dal primo giorno delle nozze. Per la cena pre-matrimonio, Millie ha dato il via ai festeggiamenti con un abito Valentino della collezione Autunno 1993, disegnato da Ryan Young.

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi: la loro storia d’amore

Il legame tra Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi è iniziato nel 2021, quando hanno condiviso la prima foto insieme sui social. Inizialmente solo amici, la loro relazione è rapidamente diventata qualcosa di più profondo.

Le apparizioni pubbliche, come quella ai BAFTA Film Awards e alla premiere della quarta stagione di Stranger Things, hanno poi confermato la loro storia d’amore. Nel 2023, l’attrice ha descritto la sua dolce metà come il suo “partner per la vita”. Solo quattro mesi dopo, la proposta di matrimonio ha reso tutto ufficiale, con un annuncio su Instagram che ha fatto sognare i fan di tutto il mondo. Nonostante la loro giovane età, la coppia ha già dimostrato un amore forte e sincero. Auguriamo loro una vita insieme piena di felicità!