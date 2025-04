La carriera di Robert Trebor

Robert Trebor, nato nel 1953 a Filadelfia, ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo degli anni ’90 grazie al suo iconico ruolo di Salmoneo nelle serie Hercules: The Legendary Journeys e Xena: Principessa Guerriera. La sua carriera è iniziata precocemente, mostrando interesse per la recitazione già all’età di 13 anni. Dopo aver conseguito una laurea in teatro alla Northwestern University, Trebor ha debuttato nel cinema nel 1959 con il film Face of Fire.

Nonostante il suo amore per il palcoscenico, è stato il piccolo schermo a regalargli la notorietà. Il suo personaggio, Salmoneo, un mercante astuto e divertente, ha conquistato il cuore del pubblico, diventando un amico fidato di Hercules, interpretato da Kevin Sorbo. Trebor ha portato una dose di umorismo e carisma che ha reso la serie ancora più memorabile.

Un artista poliedrico

Oltre al suo lavoro in televisione, Trebor ha recitato in film di grande successo come Talk Radio di Oliver Stone e La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen. La sua versatilità lo ha portato a interpretare ruoli vari, dal killer “Son of Sam” in Fuori nel buio a una commedia horror nel 1987. Nel 2004, è apparso in Wedding Daze e Nata per vincere con Hilary Duff, dimostrando la sua capacità di adattarsi a generi diversi.

Il suo ultimo film, Ave, Cesare!, diretto dai fratelli Coen, ha segnato un ulteriore capitolo nella sua carriera, confermando il suo status di attore rispettato e amato. Trebor ha anche scritto due libri, Dear Salmoneus: The World’s First Guide to Love and Money e The Haircut Who Would Be King, una satira su figure pubbliche come Donald Trump e Vladimir Putin.

La sua eredità e il ricordo

La notizia della sua scomparsa, avvenuta a causa di una sepsi all’età di 71 anni, ha colpito profondamente i fan e i colleghi. La moglie Deirdre Hennings ha condiviso il triste annuncio, sottolineando quanto Trebor fosse amato e rispettato nel mondo dello spettacolo. Il suo necrologio evidenzia l’energia, l’umorismo e il talento che ha portato nella vita di chi lo conosceva.

Robert Trebor lascia un vuoto incolmabile nel cuore di molti, ma il suo lavoro continuerà a vivere attraverso le serie e i film che hanno segnato un’epoca. La sua capacità di far ridere e intrattenere rimarrà impressa nella memoria collettiva, rendendolo un’icona indimenticabile della televisione.