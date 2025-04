Ne vedremo delle belle: anticipazioni e ospiti della terza puntata

Il ritorno di Carlo Conti e delle showgirl

Sabato 5 aprile, il talent show Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti, torna in prima serata su Rai1 con la sua terza puntata. Questo programma, che ha già conquistato il pubblico italiano, si distingue per la sua combinazione di competizione, intrattenimento e leggerezza. Le dieci soubrette in gara, tra cui nomi noti come Matilde Brandi e Valeria Marini, si sfideranno in prove di ballo, canto e musical, promettendo una serata ricca di emozioni e colpi di scena.

Le sfide e le novità della serata

Le concorrenti, dopo una settimana di prove intense, si preparano a esibirsi nuovamente sul palco. Ogni performance sarà valutata da una giuria composta da celebrità del mondo dello spettacolo, tra cui Mara Venier e Christian De Sica. Ma quest’anno, una novità aggiunge pepe alla competizione: un’urna misteriosa in cui le showgirl possono esprimere, in forma anonima, le loro opinioni sulle colleghe. Questa mossa, ideata da Carlo Conti, potrebbe scatenare polemiche e tensioni tra le partecipanti, rendendo la gara ancora più avvincente.

Ospiti speciali e sorprese in arrivo

La puntata del 5 aprile vedrà la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Nino Frassica, noto comico italiano, e Serena Brancale, una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo. Le showgirl dovranno dimostrare le loro abilità non solo come performer, ma anche come spalle di un fuoriclasse della comicità. Inoltre, la presenza di Serena Brancale porterà un ulteriore elemento di sfida, poiché le concorrenti dovranno replicare la sua performance di Anema e Core. Non mancheranno momenti di divertimento e risate, rendendo la serata imperdibile per gli amanti dello spettacolo.

Le aspettative per la terza puntata

Con la competizione che si fa sempre più serrata, gli occhi sono puntati su chi avrà la meglio in questa terza puntata. Pamela Prati, attualmente in testa alla classifica, dovrà affrontare le sfide delle sue rivali, mentre Lorenza Mario, vincitrice della puntata precedente, cercherà di mantenere il suo slancio. Le aspettative sono alte e il pubblico è pronto a vivere un’altra serata di emozioni, risate e sorprese. Non resta che sintonizzarsi su Rai1 per scoprire chi avrà successo e chi dovrà affrontare le critiche delle colleghe.