Volete un taglio capelli facile da gestire? Ecco il chunky bob! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo nuovo tipo di caschetto.

Chunky bob: tutto sul nuovo taglio capelli

Spesso, dopo la fine dell’estate, c’è voglia di cambiare hair look. Per l’autunno inverno 2024 2025 di tendenza c’è il chunky bob, un caschetto super easy che permette di gestire più facilmente i capelli. Inoltre è un taglio che non risente troppo del clima di stagione, soprattutto della tanta umidità. Il chunky bob è quindi una versione del classico caschetto in versione più moderna e spensierata. Si tratta di un taglio caratterizzata da linee nette e da una bordatura grossa. Non è il razor bob poiché rimane più spesso all’estremità. E’ un caschetto midi, non arriva alle spalle e soprattutto è adatto a tutti i tipi di capelli. Un taglio davvero easy da provare per questo autunno inverno 2024 2025!

Chunky bob: i colori di tendenza per questo autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il chunky bob è il taglio di capelli di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, un caschetto midi facilissimo da gestire e perfetto quindi per queste stagioni umide. Ma, già che si cambia taglio, si cambia anche colore? Vediamo insieme quali sono i colori capelli di tendenza per queste stagioni fredde:

Biondo sabbia : il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, nonché un modo per portarsi l’estate anche nelle stagioni fredde. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro.

: il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, nonché un modo per portarsi l’estate anche nelle stagioni fredde. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro. Rame : altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen.

: altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen. Cioccolato: altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il color cioccolato, simile ad esempio a quello di Amal Clooney.

Chunky bob: come prendersene cura

Come detto il chunky bob è un taglio che non richiede grossa manutenzione, anche per questo sarà uno dei più richiesti di queste stagioni fredde. Ci sono però alcune cose da tenere a mente affinché i capelli non si rovinino: