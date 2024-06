L’estate 2024 vedrà le mani delle donne più attente alla moda ricoprirsi di preziosi tocchi di luce e colore. Tra i must have della stagione rientreranno infatti gli anelli impreziositi da pietre colorate, zirconi e perle, caratterizzati da design unici, perfetti per donare stile alle mani e non passare inosservate.

Tra gli anelli con pietre che meglio di altri sanno farsi portavoce delle tendenze estive troviamo quelli firmati Pandora. Dedicati alle giovani, ma anche alle meno giovani, possono essere abbinati tra loro, oppure con orecchini, collane, bracciali e charm, per donare personalità e fascino all’outfit.

Di seguito andremo a scoprire quali sono le principali tendenze dell’estate 2024 in fatto di anelli con pietre colorate o preziose.

Anelli con design floreali

Tra le tendenze della nuova stagione, troviamo i gioielli dal design floreale. Sono spesso realizzati con pietre e, con l’arrivo della bella stagione, si fanno spazio nei portagioie come veri e propri must have. A seconda della tipologia scelta, le pietre possono andare a formare i petali dei fiori, il pistillo oppure possono impreziosire e illuminare la fascia dell’anello.

I modelli sui quali è possibile puntare sono numerosi, ma tra quelli più ricchi di fascino troviamo i delicati anelli realizzati in oro rosa, ad esempio con un tris di fiori bianchi come margherite. Nel modello realizzato dal marchio Pandora, ad esempio, al centro di ogni fiore è collocata una zirconia cubica, mentre i petali sono realizzati con smalto rosa dalle tonalità delicate e femminili. Giovane e raffinato, questo anello può essere alternato con anelli a fascia per uno stile più movimentato, e può essere abbinato a charm e anelli dal design simile.

Gli anelli con design floreale, in generale, possono essere scelti per completare outfit dal carattere semplice, come leggeri abiti estivi o completi casual, sandali con allacciatura alla caviglia, grandi cappelli di paglia e occhiali da sole con montatura in tinta.

Anelli con perle

Le perle saranno protagoniste indiscusse dell’estate 2024. Delicate e luminose, di diverse dimensioni, forme e colori, naturali o coltivate, impreziosiranno con il loro fascino senza tempo non solo orecchini, collane e bracciali, ma anche gli anelli.

Eleganti e sofisticati, gli anelli con perle possono essere abbinati a orecchini e bracciali con perle, e scelti per completare outfit composti da semplici tubini neri e scarpe décolleté, o eleganti completi con camicia e pantaloni.

Anelli con pietre colorate

Tra i must have dell’estate troviamo senza dubbio anche gli anelli con grandi pietre colorate. In questo caso, per essere davvero alla moda, è fondamentale puntare sui colori di tendenza, nonché abbinarli nel modo giusto all’outfit, agli altri gioielli e, non ultimo, allo smalto.

L’argento e l’oro rosa saranno protagonisti dei prossimi mesi, accostati con classe ed eleganza a pietre rosse, verdi, blu o rosa – colori di punta per l’estate 2024.