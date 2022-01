Regina indiscussa della televisione, Maria De Filippi è pronta per debuttare con Ultima fermata. Si tratta di un programma nuovo, che dovrebbe sostituire Temptation Island. Scopriamo tutti i dettagli sul format.

Maria De Filippi lancia Ultima fermata

Non è un mistero: tutti i programmi che portano la firma di Maria De Filippi sono un successo.

Dopo Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te e Temptation Island, la signora Costanzo è pronta per stupire gli affezionati telespettatori con Ultima fermata. Stando alle indiscrezioni, questo nuovo format andrà a sostituire il programma delle tentazioni. Pertanto, anche se al momento non c’è alcuna ufficialità, la trasmissione dovrebbe debuttare su Canale 5 la prossima estate. Nel frattempo, però, la De Filippi ha già iniziato a mandare in onda il promo, attraverso il quale invita le “coppie in crisi” a contattare la sua redazione.

A differenza di Temptation Island, Ultima fermata è rivolto a persone sposate da tempo, che hanno qualche problema da risolvere.

Maria De Filippi lancia Ultima fermata: i dettagli

Nel messaggio pubblicitario di Ultima fermata, l’amore viene paragonato ad un treno. La coppia viaggia insieme e, arrivata all’ultima fermata, deve decidere se scendere e mettere fine al viaggio oppure se proseguire. Questo è quanto si coglie dallo spot. Pertanto, il nuovo format di Maria De Filippi cercherà di aiutare le persone che hanno relazioni in bilico a capire se il capolinea è davvero arrivato o se c’è un’altra possibilità.

Al momento, lo staff della Queen Mary ha aperto le iscrizioni, per cui siamo ancora in fase casting e non abbiamo indiscrezioni sui partecipanti. Nonostante tutto, i telespettatori sono già scatenati e non vedono l’ora di scoprire qualche dettaglio in più in merito al programma. La De Filippi sarà al suo timone oppure lavorerà dietro le quinte come a Temptation Island?

Ultima fermata sarà condotto da Maria De Filippi?

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Maria De Filippi abbia partorito Ultima fermata anni fa. Ha impiegato qualche tempo per perfezionare il format e soltanto adesso ha ritenuto opportuno lanciarlo. Sembra che la conduttrice, così come avvenuto con Temptation Island, lavorerà dietro le quinte. Pertanto, il nuovo format dovrebbe avere una voce narrante o un presentatore in stile programma delle tentazioni. Molto probabilmente, la signora Costanzo punterà ancora una volta su Filippo Bisciglia, ma su questa notizia non c’è alcuna certezza. Il format, come avviene per tutte le trasmissioni mariane, dovrebbe essere registrato. Considerando che dovrebbe sostituire Temptation Island e che il serale di Amici terminerà tra qualche mese, Ultima fermata dovrebbe debuttare alla fine di giugno 2022. Per ora, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme sulla data d’inizio e queste sono solo supposizioni. Qualcuno, infatti, ipotizza che il format sia pronto per il prossimo marzo, ma visto quanto sottolineato sopra, questa possibilità sembra davvero impossibile da realizzare. Non possiamo fare altro che attendere qualche conferma da parte della De Filippi e del suo staff.