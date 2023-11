Approvato per l’anno 2023 il bonus per le mamme disoccupate. In questo articolo troverete tutte le informazioni dettagliate: di cosa si tratta, chi può richiederlo e come presentare la domanda.

Bonus mamme disoccupate 2023: di cosa si tratta

L’Assegno di maternità, conosciuto anche come bonus mamme disoccupate, è un sostegno economico rivolto alle mamme disoccupate e casalinghe per aiutarle ad affrontare le spese necessarie previste per il loro bambino. Nonostante sia rivolto alle madri, può essere richiesto anche dai padri nei casi in cui questa sia deceduta o abbia abbandonato i figli. Si tratta di un contributo erogato dall’INPS mediante i Comuni di residenza. Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti con scopo adottivo avvenute tra il primo gennaio del 2023 e il 31 dicembre del 2023, il bonus è di 383,46 euro al mese per 5 mensilità. Dunque il contributo totale ammonta a 1.917,30 euro.

Bonus mamme disoccupate 2023: i requisiti per richiederlo

Per richiedere il bonus mamme disoccupate 2023 occorre avere questi requisiti:

la cittadinanza italiana, comunitaria con residenza in Italia o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;

un reddito ISEE inferiore a 17.747,58 euro;

la residenza italiana al momento della nascita, dell’adozione o dell’affidamento pre-adottivo del bambino;

i richiedenti non devono essere beneficiari di altri trattamenti per la maternità garantiti dallo Stato o dal datore di lavoro.

Questo contributo può essere richiesto anche da alcune mamme lavoratrici. In questo caso, la domanda può essere presentata esclusivamente se non si ha già diritto all’Assegno di Maternità dello Stato oppure alla maternità obbligatoria. Tuttavia, qualora l’importo dell’assegno statale o della maternità fosse inferiore a quello dell’indennità comunale, la madre lavoratrice può chiedere anche il bonus mamme disoccupate in misura ridotta.

Bonus mamme disoccupate 2023: come presentare la domanda

La domanda per richiedere il bonus mamme disoccupate 2023 deve essere presentata al Comune di residenza entro il sesto mese dalla nascita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, del suo ingresso nel nucleo familiare. In allegato alla domanda occorre consegnare anche i seguenti documenti:

certificato di nascita del Comune di residenza del bambino;

carta d’identità e codice fiscale della richiedente;

permesso di soggiorno di lungo periodo se necessario;

modello Isee in corso di validità con dichiarazione sostitutiva unica,

attestazione Isee e prospetto del calcolo della maternità;

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro che certifichi la situazione di disoccupazione o inoccupazione della richiedente;

iban del conto corrente sul quale ricevere l’accredito del contributo;

